Krutá noc Ota s Leou na bratislavskej Hlavnej stanici: Na ten otrasný zážitok dlho nezabudnú!

Otrasný zážitok! Ľudia, ktorí musia v noci prísť na Hlavnú stanicu v Bratislave, na to určite dlho nezabudnú.

Aj keď sa železnice už niekoľko dní chvália luxusne vynovenou čakárňou takmer za 1 000 000 eur, cestujúci sa do nej v čase, keď by to najviac ocenili, nedostanú. Zatvorená je aj samotná stanica.

Na vlastnej koži to zažili Oto (28) s priateľkou Leou (24), ktorí sa v nedeľu v noci vrátili z dovolenky. Keďže vlak do Prešova im išiel až ráno, museli čakať niekoľko hodín vonku s bezdomovcami a asociálmi.

Ani vo sne im nenapadlo, aký budú mať záver dovolenky! S dobrým pocitom a oddýchnutí Oto a Lea z Prešova v nedeľu po polnoci pristáli na letisku v Bratislave, odkiaľ sa presunuli na Hlavnú stanicu. Vlak im išiel až ráno, verili však, že v novozrekonštruovanej čakárni, o ktorej sa toľko popísalo, v pohode prečkajú. „Neverili sme vlastným očiam, keď sme sem dorazili. Stanica bola zamknutá a na dverách oznámenie, že je zavretá od 0.30 do 3.45 hod.,“ hovorí Oto. Sen o čakaní v teple a na pohodlných stoličkách sa razom zmenil na nočnú moru. „Stáli sme vonku, v chlade a v spoločnosti asociálov. Pekná vizitka hlavného mesta,“ dodal rozčarovaný Oto.

Namiesto kresiel na schodoch

Podobný zážitok má aj Žilinčanka Hana (69) s manželom. „Cestujeme z Ankary, prileteli sme do Viedne, odtiaľ autobusom do Bratislavy. Keďže je autobusová stanica zatvorená, tak sme sa odviezli na vlakovú. A tam šok - čakali sme vonku ako zvieratá. Manžel bol z toho úplne mimo,“ opisuje strastiplnú cestu Hana. Ako dodáva, postupom času ľudí pribúdalo a všetci nechápavo krútili hlavou. Keď konečne budovu otvorili, čakalo ich ďalšie prekvapenie. „Hneď sme si to namierili do čakárne, nikde inde sa nedá sedieť, nie sú tu lavičky. A tam oznámenie, že čakáreň je otvorená až od 4.30 hod.! Dôvodom malo byť čistenie priestorov, vnútri však nikoho nebolo vidno,“ hnevá sa Hana, ktorá aj s ďalšími cestujúcimi musela posedávať na schodoch, kým ich utrpenie neukončilo pristavenie vlaku.

Zatvárame, lebo nič vtedy nejde

Nový Čas zaujímalo, čo na túto skutočnosť hovoria Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Spoločnosť argumentuje tým, že v čase, keď je stanica zatvorená, nejdú žiadne spoje. „V tomto čase neprichádza a ani neodchádza do a ani zo stanice žiadny vlak. Je prerušený predaj cestovných dokladov, úschovňa batožín, WC a podobne. Pri väčšom meškaní posledných prichádzajúcich vlakov, ak dôjde k strate prípoja, traťový výpravca operatívne rozhodne o uzamknutí, resp. neuzamknutí priestorov stanice, takže vo výnimočných prípadoch meškania neostanú cestujúci vonku,“ vyjadrila sa hovorkyňa ŽSR Martina Pavlíková.

Luxus za milión

Zrekonštruovanú čakáreň v historickej časti budovy stanice otvorili 14. septembra. Cena opravy sa vyšplhala na 990,70 tis. eur s DPH, objavili sa kritiky, že bola značne predražená, a aj pochybnosti o zákonnosti výberu. Podľa ŽSR zhotoviteľ bol vybratý formou prieskumu trhu, teda ŽSR oslovili troch z registra svojich dodávateľov a vybrali najvýhodnejšiu ponuku. „Vyjadrenia o možnom obídení zákona považujeme za absolútne neopodstatnené a zavádzajúce s cieľom dehonestovať prvú zo zásadných viditeľných zmien na Hlavnej stanici,“ uviedla hovorkyňa ŽSR Pavlíková. Dodala, že v čakárni sa podarilo skĺbiť historické prvky s modernými materiálmi. Boli zachované 100-ročné fresky aj stĺpy. V čakárni je však akútny nedostatok sedadiel a v noci je štyri hodiny mimo prevádzky.