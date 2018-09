Firmy povinne zverejňujú výšku mzdy, informácie o zárobku nie sú však jednotné: Čo čakáme v inzeráte s platom 1 000€?

Od začiatku mája tohto roka musí byť v inzerátoch pracovných ponúk zverejnená aj výška mzdy.

Výsledkom je, že podiel pozícií na najväčšom pracovnom portáli Profesia prekročil 90 percent. Napriek tomu okolo zverejňovania mzdy stále prevláda chaos a ten pociťujú najmä uchádzači o zamestnanie. To, čo uvedený plat v sebe zahŕňa, totiž nie je jednotné. Ako to vnímajú po niekoľkých mesiacoch fungovania v praxi zamestnávatelia? A ako by si zverejňovanie platov predstavovali ľudia, ktorí si prácu hľadajú?

Novela o povinnom zverejňovaní základnej zložky mzdy v každej pracovnej ponuke výrazne zmenila správanie nielen zamestnávateľov, ale aj uchádzačov na Profesia.sk. Podľa jej hovorkyne Nikoly Richterovej ponuky bez platu tvoria menej ako desatinu, zatiaľ čo do začatia začala platiť legislatívna zmena obsahovala výšku platu ani nie tretina pracovných ponúk. „Po prvom máji stúpol podiel inzerátov so zverejnenou základnou zložkou mzdy na 92 percent. Inzeráty bez číselného údaju o plate tvoria zvyšok,“ vysvetlila Richterová. Ako však doplnila - to aby mali všetky inzeráty uvedený plat, je zrejme nereálne, keďže medzi ponukami je možné nájsť aj ponuky na prácu v zahraničí, verejnej správe, ale aj prípady, keď zamestnávatelia hľadajú živnostníkov. Na takéto inzeráty sa májová novela nevzťahuje. Podľa odborárov táto zmena spreh

ľadnila pracovný trh. „Sprehľadnilo to podmienky zamestnávania, uchádzač má predstavu o tom, koľko na danej pozícii zarobí,“ vysvetlila Martina Nemethová z Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky. Ako doplnila, ak niekoho plat nezaujme, proste na ponuku ani nezareguje. Na druhej strane, podľa Richterovej to, že uvádzanie nemá jednotné pravidlá, uchádzačov často sumy metú.

Bezzubá kontrola štátu

Za nezverejnenie platu síce hrozi zamestnávateľovi vysoká pokuta, ale zatiaľ štát nikoho nepotrestal. „Kontrolovať dodržiavanie povinnosti zamestnávateľa uvádzať vo zverejnenej ponuke zamestnania sumu základnej zložky mzdy je v kompetencii Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, resp. úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,“ vyjadril sa Ladislav Kerekeš z Národného inšpektorátu práce. Oni totiž tieto porušenia neriešia. Úrady práce riešili od začiatku mája do 6. septembra 49 podnetov, za ktoré neudelili žiadnu sankciu. „V čase výkonu kontroly niektoré inzeráty už neboli zverejnené alebo už obsahovali základnú zložku mzdy,“ vysvetlila Jana Lukáčová z Ústredia práce sociálných vecí a rodiny.

Nikola Richterová, Profesia

Otvoriť galériu Nikola Richterová, Profesia. Zdroj: Ivan Šuplata Kým pred májom uverejňovali firmy v ponukách vždy nadpriemerné mzdy, ktoré boli často maximom, čo mohol zamestnanec dosiahnuť na danom mieste, dnes sú zvyky iné. Novela firmám nedovoľuje dohodnúť si s uchádzačom nižší plat, ako uviedli v inzeráte. Z tohto dôvodu musia zamestnávatelia uvádzať skutočne to, čo dostane zamestnanec už pri nástupe a nie napríklad o 10 odrobených rokov.

Zverejnenie platu by malo byť dobrovoľné

Miriam Špániková, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Otvoriť galériu Miriam Špániková, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. Zdroj: Ivan Šuplata Rešpektujeme novú zákonnú povinnosť uvádzať mzdu v inzerátoch, avšak stále sme názoru, že to či uviesť, alebo neuviesť plat v inzeráte by malo zostať na slobodnom rozhodnutí inzerujúceho zamestnávateľa.

Čo nás mätie

nejasná výška platu (uvedená príliš nízka suma )

nízka základná - nárokovateľná časť platu

nejasná výška odmien ( napr. do 200 €)

nejanosť či zahŕńa aj 13. plat či špeciálne odmeny

Platy sme uvázdali aj predtým

Michal Ambrovič, Volkswagen Slovakia

Spoločnosť Volkswagen Slovakia zverejňovala príjem už pred účinnosťou zákona, ktorý zaviedol povinnosť uvádzať v inzercii výšku mzdy. Pocítili sme pozitívny vplyv na počet uchádzačov, nakoľko dlhodobo vyplácame našim spolupracovníkom najvyšší priemerný príjem v automobilovom priemysle – konkrétne za rok 2017 išlo o sumu 1 854 eur bez započítania príjmu manažmentu spoločnosti.

Inzeráty majú vyššiu sledovanosť

Marián Bilík, Allianz - SP

Túto povinnosť ako zamestnávateľ rešpektujeme a výšku základných platov pre jednotlivé pozície uvádzame vo zverejňovaných pracovných inzerátoch. Všimli sme si, že pracovné inzeráty majú výrazne vyššiu sledovanosť, pretože sa stávajú miestom na porovnávanie miezd s konkurenciou na pracovnom trhu, ako aj u samotných zamestnancov v rámci firmy.

Kandidátov zaujíma viac popis práce

Matej Neumann, Union poisťovňa

Výšku mzdy v inzerátoch zverejňujeme v súlade so zákonom. Naša prax však ukazuje, že kandidáti sa zatiaľ podľa toho príliš neriadia a zaujímajú sa predovšetkým o popis práce.

Výber je efektívnejší

Mária Marková, Poštová banka

Počet kandidátov sa nezvýšil, ale výber sa zefektívnil. Zverejňovanie mzdy ovplyvnilo počet kandidátov, ktorí majú skutočný záujem u nás pracovať. Naopak, zúžil sa nám počet kandidátov, ktorí „triafajú“ naslepo a porovnávajú si ponúknuté mzdy po „úvodnom rozhovore“ s recruiterom. Tým sa tvorí „prvé sito“ a prichádzajú k nám kandidáti, pre ktorých iba „najvyššia mzda“ nie je hlavné kritérium rozhodovania sa medzi viacerými ponukami. Pri prvom oslovení potenciálneho zamestnávateľa berú do úvahy pre nich dôležitejšie faktory ako je iba samotný plat.