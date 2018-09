Bývalý šéf kontrarozviedky SIS Cibula: Ku Kimovi do Severnej Kórey cestoval so svetovou hviezdou!

Zaujímavé spojenie. Diktátorský režim KĽDR oslavoval nedávno 70. výročie. Krajina pod vedením autokrata Kim Čong-una (35) sa tak pravidelne snaží ukázať svoje najnovšie zbrane.

Tento rok sa tam z ničoho nič objavil aj bývalý šéf kontrarozviedky SIS Igor Cibula (76), ktorý prekvapivo pricestoval s francúzskym hercom Gérardom Depardieum (69).

Cibula tvrdí, že monitoruje aktuálne problémy geopolitickej situácie. „Považoval som za nevyhnutné, aby som sa na vlastné oči a uši presvedčil, aká je v KĽDR aktuálna spoločenská situácia,“ povedal Novému Času Cibula, ktorý tam vraj prišiel prvýkrát. Cestoval do hlavného mesta Pchjongčangu z Pekingu, kde si všimol známeho francúzskeho herca. „Po pristátí na letisku sme oslovili s predsedom Asociácie slovensko-kórejského priateľstva Ivanom Draxlerom pána Depardieua, pretože sme predpokladali, že aj on - podobne ako my - ide na oslavy 70. výročia vzniku KĽDR,“ tvrdí Cibula.

Zatiaľ čo Depardieu sa s prítomnými novinármi nechcel rozprávať, tak s bývalým siskárom sa dal do reči. „Povedal nám, že prišiel do tejto krajiny preto, aby tým vyjadril svoju solidaritu s obyvateľmi Severnej Kórey, ktorí majú neľahký život a ktorý im sťažujú aj nátlakové sankcie USA,“ povedal Cibula. Práve s USA sa pritom neľudský režim v KĽDR snaží obnoviť vzťahy. Svetoví lídri považujú za jedinú možnosť ústupkov denuklearizáciu, ktorú Kim prisľúbil, no nevie sa, kedy k nej reálne dôjde.

Cibula sa nedávno spropagoval aj svojou návštevou na Rusmi anektovanom Kryme spolu s poslancom Petrom Marčekom. Ten rokoval ako jeden zo zákonodarcov EÚ so samozvanými predstaviteľmi Krymu. Cibula mal na stole ceduľku so svojím menom a textom „poradca premiéra SR“, čo však Peter Pellegrini poprel. Experti tvrdia, že sa nechal zneužiť na propagandistické ciele, keďže sa odtiaľ do EÚ nemôžu dovážať žiadne tovary.

Kto je Gérard Depardieu (69)

objavil sa vo viac ako 200 filmoch

získal Zlatý glóbus za film Zelená karta

herec našiel záľubu v režimoch autoritatívnych vládcov - Putinovi či Lukašenkovi

získal ruské občianstvo na protestoch proti vysokým daniam vo Francúzsku

Kto je Igor Cibula (76)