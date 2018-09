Neviete kam ísť s deťmi cez víkend? Do Košíc dorazia historické vlaky, a to nie je všetko!

Špeciálny výlet z Košíc na Tatranský železničný okruh môžu využiť záujemcovia počas soboty 22. septembra.

Cestujúci môžu zažiť historické vlaky a železničné vozidlá ako Hurvínek, Orchestrión, Kométa, Trojča či Zubačka. Vyhliadkovú jazdu pripravili vlakoví nadšenci v spolupráci so Železničným múzeom SR a Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR). Nostalgický vlak vyrazí z Košíc o 7.50 h v netypickej zostave, tvoriť ho budú populárne "tatrovácke" červené Hurvínky Klubu historických koľajových vozidiel a oranžovo-červené Orchestrióny občianskeho združenia (OZ) Detská železnica Košice.

"Návštevníkov odvezieme z Košíc až do Tatranskej Lomnice, kde si môžu vybrať z bohatej ponuky a rozhodnúť sa na mieste pre vyhliadkové jazdy Tatranským okruhom, buď severnou, alebo južnou trasou. Prednosť však môžu dať aj pešej turistike či prehliadke múzeí a atrakcií Tatranskej Lomnice," priblížil jeden z autorov projektu Ľubomír Lehotský, predseda OZ Detská železnica Košice.

Po príchode do Tatranskej Lomnice krátky program pripomenie návštevníkom 110. výročie zrodu železníc pod Tatranskými štítmi a 170 rokov od príchodu prvého vlaku na Slovensku. Súčasťou slávnostného dňa bude aj prezentácia zručných majstrov v pristavenom modelárskom vozni.

V ponuke pre návštevníkov je ďalej trasa tatranským okruhom, a to v dvoch smeroch. "Najskôr vypravíme motoráky južným smerom z Tatranskej Lomnice o 11.30 h do Studeného Potoka, Popradu a Štrby, odkiaľ cestujúci následne pokračujú elektrickou zubačkou na Štrbské Pleso a historickou električkou späť do Tatranskej Lomnice s príchodom o 15.05 h," uviedol organizátor podujatia Ján Sabaka. Severný smer začína historickou električkou o 12.17 h do Smokovca a na Štrbské Pleso. Odtiaľ zubačka prevezie návštevníkov do stanice Štrba, kde na nich budú čakať historické motoráky.

Návrat vlaku do Košíc bude o 19.00 h. Bližšie informácie a predpredaj lístkov je na www.detskazeleznica.sk, informácie možno nájsť aj na stránke www.tatranskakometa.sk. Lístky si možno zakúpiť aj v Regionálnom informačnom bode na Hlavnej 48 v Košiciach.