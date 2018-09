Mužovi sa na tvári objavili záhadné vredy: Nebezpečnou infekciou sa nakazil od domáceho miláčika

Mužovi sa na tvári a krku vytvorili záhadné vredy a dostal aj horúčku. Diagnóza lekára ho šokovala.

Milovník mačiek z amerického Missouri svoju lásku k svojmu domácemu zvieratku oľutoval. Starostivosť o chorú mačku dostala 68-ročného muža k lekárovi. Dva mesiace bojoval s nepríjemnými a boľavými vredmi na tvári a krku. Keď sa pridala aj horúčka, skončil na klinike. Tam mu diagnostikovali zriedkavú formu tularémie. Píše portál The Sun.

Podľa doktora na neho mohla nebezpečnú infekciu preniesť jeho mačka, ktorá zomrela na leukémiu. Majiteľ sa ju snažil liečiť a vtedy sa mohol nakaziť. "Viete si predstaviť, ako to vyzerá, keď dávate mačke lieky. Zahŕňa to blízky kontakt so zvieraťom a možno aj niekoľko uhryznutí a škrabancov. Ideálna príležitosť pre baktériu, aby sa dostala z mačky na človeka," informuje portál.

Ako píše New England Journal of Medicine, domáce mačky sa môžu nakaziť od infikovanej koristi a preniesť ju aj na človeka. Muž mal šťastie a vďaka správnej diagnóze sa v priebehu mesiaca vyliečil. Ak by nenavštívil lekára, mohla mať infekcia aj tragický následok.