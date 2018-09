Vyše 50 českých rodín je ochotných prijať sýrske siroty: Drsná reakcia premiéra Babiša

Viac než 50 českých rodín je pripravených prijať maloleté siroty zo Sýrie. Ich zoznam má iniciatíva Česi pomáhajú, ktorá túto informáciu v pondelok zverejnila s tým, že ďalší ľudia ponúkli aj inú formu pomoci.

S návrhom, aby Česko poskytlo azyl 50 deťom bez rodičov z utečeneckých táborov, prišla predtým europoslankyňa za KDU-ČSL Michaela Šojdrová. To však striktne odmieta český premiér Andrej Babiš, informoval spravodajský server Novinky.cz.

"Disponujeme zoznamom viac ako 50 rodín, ktoré prejavili ochotu prijať sýrske deti medzi seba. Ďalší ľudia ponúkajú inú formu podpory - výlety, sviatky, doučovanie, odbornú psychologickú pomoc," uviedla iniciatíva na sociálnej sieti Facebook. Podľa jej predstaviteľov je pripravený aj štátny aparát. Jediné, čo podľa iniciatívy chýba, je politické rozhodnutie, na základe ktorého by sa ČR mohla postarať o "dve triedy" detí utekajúcich pred vojnou. "Bohatá a sebavedomá krajina so silnou tradíciou pomôcť slabým a bezmocným by niečo také mala dokázať," zdôraznila iniciatíva podľa servera Novinky.cz.

Premiér Babiš v rozhovore pre denník Právo odmietol prijať čo len jednu sirotu. Vyslúžil si za to kritiku opozičných politikov. Rozdielny názor má aj Babišov koaličný partner - úradujúci minister zahraničných vecí Jan Hamáček (ČSSD).

Babiša sa podľa informácií servera Novinky.cz zastala česká veľvyslankyňa v Sýrii Eva Filipi. Premiérovi napísala, že v presune sirôt do kultúrne a sociálne odlišných krajín nevidí zmysel. Podľa nej je ďaleko významnejšie pomáhať na mieste, čo Česko robí v rámci humanitárnej a rozvojovej spolupráce.