Hurikán Florence má už 18 obetí, odborníci varujú pred ďalšou katastrofou: To najhoršie vás ešte len čaká!

Hurikán Florence, ktorý v piatok udrel na východné pobrežie USA a v nedeľu zoslabol na tropickú depresiu, si v štátoch Severná a Južná Karolína vyžiadal 18 ľudských životov.

Búrku, ktorá tiež uväznila stovky ľudí v ich domovoch a na mnohých miestach prerušila dopravu aj dodávky elektriny, sprevádzajú mimoriadne lejaky. Predovšetkým Severnú Karolínu, ale aj Západnú Virgíniu a Virgíniu, pritom to najhoršie ešte len čaká, v nasledujúcich dňoch tam hrozia ďalšie mohutné záplavy.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Podľa štatistík americkej Národnej poveternostnej služby (NWS) spadlo do nedele na pobreží Severnej Karolíny 86 centimetrov vody. Pol milióna ľudí je bez elektriny, do krytov sa uchýlilo hlavne v Severnej Karolíne okolo 15 000 Američanov. Hladiny riek v postihnutej oblasti stále stúpajú, niektoré toky dosahujú výšky okolo sedem metrov. Len v Severnej Karolíne sa do pomoci obyvateľom zatopených oblastí zapojilo 1 000 špecializovaných záchranárov, 36 vrtuľníkov a 200 lodí. Hlavnú podporu poskytuje armáda, ktorá na východ USA náhlivo povolala 13 500 vojakov. Do pondelkového rána miestneho času (poludnie SELČ) bolo do bezpečia prepravených 1 600 ohrozených ľudí a 300 zvierat.

Prvé odhady škôd po hurikáne hovoria o desiatich až šesťdesiatich miliardách dolárov. Hrozia tiež ekologické škody spôsobené prívalmi vody, ktoré môžu vyplaviť z priemyselných podnikov, vrátane chemických tovární, toxické látky. Z postihnutých regiónov sú hlásené prvé zatopené uhoľné bane a živočíšne farmy s nebezpečným odpadom. Úrady očakávajú, že dažde potrvajú ešte tento týždeň a spôsobia množstvo vyliatych vodných tokov z brehov, a to nielen v Severnej a Južnej Karolíne.

Úrady v Severnej Karolíne vyzvali obyvateľov, aby v tomto štáte vôbec nevyrážali na cesty. Mnoho ciest a diaľnic je neprejazdných, prímorské mesto Wilmington je kvôli zaplaveným komunikáciám odrezané od okolia. Zásoby vody a potravín do mesta prevážajú desiatky špeciálnych vojenských automobilov. Veľké obavy podľa agentúry AP vzbudzuje pomerne hustá sieť priehrad a vodných nádrží, ktorých hrádze sa môžu pretrhnúť. Ohrozených je takmer 1 500 umelých vodných plôch, 185 z nich je vo zvlášť zlom stave.