Spoločnosť SpaceX pošle turistu na výlet do vesmíru: Takto bude vyzerať okružná jazda okolo Mesiaca

Človek naposledy letel k Mesiacu pred 46 rokmi. To by sa čoskoro malo zmeniť. Kalifornská spoločnosť SpaceX má prvého pasažiera, ktorý by sa naň čoskoro mal pozrieť zblízka.

Pôvodný plán bol dopraviť dvoch pasažierov do tesnej blízkosti Mesiaca na rakete Falcon Heavy a module Dragon ešte koncom tohto roka. Spoločnosť však teraz prišla s novým plánom. Na výletík na Mesiac sa použije pripravovaná Big Falcon Rocket (BFR). Raketa je ešte len vo vývoji a je navrhnutá tak, aby vyniesla ľudí do hlbokého vesmíru. Jej konečným cieľom má byť Mars. Najprv si ju však vyskúšajú počas letu k Mesiacu. Otvoriť galériu Misia na Mesiac. Zdroj: sita, spacex.com, nasa Je to dôležitý krok k sprístupneniu pre bežných ľudí, ktorí snívajú o cestovaní do vesmíru,“ vyjadrila sa spoločnosť na margo svojho plánu. Zatiaľ neuvádzajú žiadne presné detaily, čoskoro by sme sa mali dozvedieť viac. „SpaceX si už vybrala prvého pasažiera na svete, ktorý poletí okolo Mesiaca v BFR rakete.,“ vyjadrila sa spoločnosť na margo svojho plánu. Zatiaľ neuvádzajú žiadne presné detaily, čoskoro by sme sa mali dozvedieť viac. Nie je to prvýkrát, čo kalifornská spoločnosť vedená kontroverzným generálnym riaditeľom Tesly Elonom Muskom (47) predstavila plány, ako poslať ľudí k Mesiacu. Vo februári 2017 SpaceX oznámila, že koncom roka 2018 pošle prvých dvoch vesmírnych turistov okolo Mesiaca. Podľa plánu mali cestovať na rakete s názvom Dragon. Identitu cestujúcich i to, koľko ich to vyjde, nikdy nespomenuli. Teraz však po zmene plánu poletí len jeden pasažier.