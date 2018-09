Obrovský skrat hviezdy Juventusu Turín: Costovi praskli nervy a súperovi to fľusol priamo do tváre

V dueli talianskej ligy medzi Juventusom Turín a Sassuolom (2:1) zaujalo okrem dvoch gólov Cristiana Ronalda aj nešportové správanie domáceho hráča Douglasa Costu.

Costa nedokázal udržať svoje nervy na uzde v dueli 4. kola Serie A. Brazílsky reprezentant nezvládol záver duelu a v nadstavenom čase najprv udrel súpera do hlavy, za čo bol odmenený žltou kartou, a o niekoľko minút neskôr, pri výmene názorov, to "poslal" hosťujúcemu Di Francescovi priamo do tváre. Za to, že Costa opľul svojho protihráča, videl od hlavného arbitra ihneď červenú kartu a ten mu razantným spôsobom ukázal, že sa ma porúčať z ihriska.

Costov skrat sa nepáčil ani trénerovi Juventusu Massimilianovi Allegrimu.povedal rezolútne pre Sky Sport Italia.