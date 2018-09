Trikrát rozvedená Drew Barrymore sa opäť stretáva so svojou starou láskou: Návrat k exfrajerovi?

Vstúpila druhýkrát do tej istej rieky? Kamarátka Drew Barrymore (43) natrela herečku, že sa opäť stretáva so svoju starou láskou.

Herečka Drew Barrymore sa pred dvoma rokmi tretíkrát rozviedla. S Willom Kopplemanom sa zasnúbili v roku 2012, vzali sa toho istého roku v júni, ale klapalo im to len štyri roky do júla 2016. Pred židovským obchodníkom, kvôli ktorému konvertovala na judaizmus, randila s hercom Justinom Longom (40). A po ôsmich rokoch od rozchodu to vyzerá tak, že opäť našli dôvod byť viac než len kamarátmi.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

"Obaja sú slobodní a trávia teraz spolu veľa času. Ale to je zatiaľ všetko," uviedla kamarátka Barrymore v rozhovore pre E! News. Drew pár mesiacov skúšala randiť s hudobníkom Laurenom Mayberrym, ale nakoniec z toho nebolo nič vážne. S Longom žila v rokoch 2007 až 2010. Aj po rozchode zostali kamarátmi a občas na niečom spolupracovali. Nikdy od roku 2010 sa ale nevídali tak často a intenzívne ako posledné týždne. Justin sa v roku 2015 rozišiel s Amandou Seyfriedovou.