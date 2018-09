Országh môže byť spokojný: Slovan končí domácu šnúru víťazstvom nad favoritom

Slovan Bratislava zakončil domácu šnúru víťazstvom 3:2 s Dinamom Moskva.

Hokejisti Slovana Bratislava vyhrali v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) druhý zápas za sebou. Vo štvrtok si poradili doma s favorizovaným Dinamom Moskva 3:2. Rozhodujúci gól zaznamenal v 57. minúte v presilovke kanadský obranca Eric Gelinas.



"Belasí" tak nadviazali na utorňajší triumf nad Severstaľom Čerepovec. Proti Dinamu stál tentoraz v bránke Jakub Štěpánek, do zostavy sa vrátil uzdravený Patrik Lamper. Slovan stratil v tretej tretine dvojgólový náskok, no Gelinas premiérovým gólom v sezóne zariadil pre domácich dva body. Dva góly dali domáci v presilových hrách. Dinamo si pripísalo tretiu prehru za sebou.

Zverenci trénera Vladimíra Országha zakončili domácu sériu, teraz ich čakajú štyri duely na klziskách súperov. Najbližšie sa predstavia v sobotu o 16.30 SELČ na ľade tímu Viťaz Moskovská oblasť.



KHL - základná časť:

Slovan Bratislava - Dinamo Moskva 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Góly: 27. Grman (Sukeľ, Klok), 44. Řepík (Taffe), 57. Gelinas (Taffe) - 46. Tarasov (Kagarlickij, Šipačov), 52. Brjukvin (Meňšikov, Višnevskij). Rozhodovali: Bondar (Rus.), Odinš (Lot.) - Zacharčenkov, Šeljanin (obaja Rus.), vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 6825 divákov.

Slovan Bratislava: Štěpánek – Sersen, Gelinas, Grman, Klok, Schaus, Švarný, Bačík – Řepík, Taffe, Lunter – Lamper, Chipchura, Liška – Virta, Rau, Sukeľ – Buc, Šimun, Hrnka

Dinamo Moskva: Jerjomenko – Nikulin, Pribylskij, Koivisto, Hietanen, Volkov, Višnevskij, Meňšikov – Brjukvin, Mozer, Afinogenov – Kagarlickij, Šipačov, Tarasov – Indrašis, Zackrisson, Boyd – Petunin, Jefremov, Pankratov – Igumnov



Slovan začal aktívne a už po piatich minútach si vypýtal presilovku. V nej sa odvážne po ľavej strane pustil do predbránkového priestoru Grman, puk sa odrazil k Hrnkovi a jeho strelu do poloodkrytej bránky ešte zázračne lapačkou zlikvidoval brankár Jerjomenko. Videorozhdca ešte skúmal, či puk neprešiel bránkovú čiaru, ale skóre sa nemenilo. Na druhej strane potom putoval na trestnú lavicu Liška, no ani Dinamo početnú výhodu nevyužilo. Indrašisova delovka trafila iba masku Štěpánka, ten neskôr vyriešil aj dorážku Kagarlického zblízka. Slovan potom nevyužil presilovku pri vylúčení Mozera a do kabín tak išli tímy za nerozhodného stavu.

Hneď v úvode druhej časti "prevetral" Řepík betón Jerjomenka a v dorážke neuspel ani Lunter. Slovan hral disciplinovane a v defenzíve aj umne pozične a množstvo striel favorita "belasí" zblokovali. Pridali k tomu aj aktivitu smerom dopredu a to vyústilo do gólového zásahu v 27. minúte. Sukeľ potiahol puk do pásma súpera, prenechal ho dozadu Grmanovi a ten "prepálil" lapačku Jerjomenka. Dinamo sa snažilo o vyrovnanie, v 34. minúte Štěpánek podržal tím po prečíslení súpera a šanci Kagarlického. V závere prostrednej časti najskôr mohol zvýšiť náskok domácich Taffe, v poslednej minúte mali ale ešte väčšiu príležitosť Moskovčania, no puk po Tarasovovom pokuse skončil na žrdi a z bránkoviska ho domáci upratali.

Aktivitu Dinama na štarte tretej tretiny pribrzdilo vylúčenie Afinogenova a Slovan ponúknutú výhodu v 44. minúte využil. Jeromjenko vyrazil strelu Taffeho iba pred Řepíka a ten z otočky aj s tečom prestrelil brankára súpera - 2:0. Odpoveď ruského tímu prišla bleskovo, pretože na trestnú lavicu išiel po zbytočnom faule v strednom pásme Lamper a Tarasov znížil na rozdiel jediného gólu. Dinamo pokračovalo v tlaku po vylúčení Chipchuru, tentoraz ale bez gólového efektu. Snaha hostí sa stupňovala v záverečnej desaťminútovke a v 52. minúte vyrovnali na 2:2, keď Brjukvin šikovne zo vzduchu tečoval nahodenie Meňšikova. Slovan ale napokon strhol víťazstvo na svoju stranu, v 57. minúte sa v presilovke delovkou od mofrej čiary presadil Gelinas - 3:2. Domáci potom ustáli nápor súpera v závere a pripísali si cenný triumf.