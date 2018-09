Pep Guardiola mnohých prekvapil: Kde ukončí trénerskú kariéru?

Možno niekoho prekvapil, ale mnohí to očakávali...

Pep Guardiola (47), ktorý momentálne sedí na lavičke anglického šampióna Manchestra City, prezradil, ako si predstavuje záver svojej

trénerskej kariéry.

„Samozrejme, keď dozreje ten čas,“ dodal okamžite potom, čo vyslovil vetu, ktorá už obletela sociálne siete na celom svete. „Skončím tam, kde som začal,“ vyhlásil jeden z najlepších koučov súčasnosti a okamžite sa začali špekulácie, kedy skončí pri kormidle Man. City... „Na sklonku trénerskej kariéry by som sa chcel venovať nádejám. Mladým adeptom futbalu a dúfam, že toto sa mi bude najlepšie dariť v Barcelone,“ vyznal sa ešte.

Guardiola a Barcelona asi partia k sebe. Pep začal hráčsku i trénerskú kariéru. V r. 2007 ako kouč béčka a od roku 2008 až do r. 2012 ako hlavný tréner áčka katalánskeho veľkoklubu, ktoré priviedol k trom majstrovským titulom a dvom triumfom v Lige majstrov. Potom zamieril do mníchovského Bayernu,s ktorým získal tri nemecké tituly, a odtiaľ predvlani do Manchestru City, s ktorým získal majstrovský titul v minulom ročníku. Stal sa historicky vôbec prvým španielskym trénerom, ktorý dokázal získať majstrovský titul v najvyššej anglickej futbalovej súťaži Premier League. Navyše počas svojej jedenásťročnej trénerskej kariéry teda uspel aj v tretej krajine, v ktorej dosiaľ ako kouč pôsobil.