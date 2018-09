Janka ukázala neuveriteľný úlovok z lesa: Tieto obrázky vás vydráždia! Už chytáte košík do ruky?

Víkend sa blíži a ak ešte neviete, aký program si vymyslíte, možno vás inšpiruje naša čitateľka Janka.

Čitateľka Jana sa minulý víkend hecla a namiesto vysedávania doma s partnerom strávili čas v lese. Okrem vyčistenej hlavy a pľúc, si odtiaľ priniesli neuveriteľný úlovok v podobe krásnych húb.

Na to, čo nazbierali sa dobre pozerá, no ešte lepší pocit by ste určite mali, keby ste to videli naživo na svojom stole. Možno vás práve Janka inšpiruje a cez najbližší víkend vytiahnete päty z domu, aby ste si potom mohli pochutiť na praženičke.

"Počas krásnej prechádzky po Slanickej osade sme nazbierali 59 krásnych dubáčikov. Najväčšie 4 vážili dokopy 2.56 kg," pochválila sa Janka.