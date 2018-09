Švajda s Puškárovou majú výročie, moderátorka sa vyznala: Na to, čo cítime, stačí jedna fotka

Stále spolu, stále šťastní.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Markizícki manželia oslavujú výročie. Zlatica Puškárová pri tej príležitosti zverejnila fotku, na ktorej si s Patrikom Švajdom vymieňajú bozk. ,,18 rokov spolu. A stále ,very hot´. Na to všetko, čo sme spolu prežili, by nám nestačila jedna kniha. Na to, čo cítime, stačí jedna fotka. Blázniví rodičia,“ napísala moderátorka s tým, že milujú život a rodina je u nich na prvom mieste. Zlatica a Patrik majú spolu synov Lea a Adamka, markizák má z predchádzajúceho manželstva ešte synov Samuela a Patrika.