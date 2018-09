Letné teploty si poriadne užite: Veľká zmena v počasí príde už zajtra!

Na teploty okolo tridsiatky môžeme zabudnúť! Počasie nám pripomenie, že jeseň už klope na dvere.

Kým vo štvrtok sa teploty pohybujú okolo 25 až 30 °C, v piatok sa situácia zmení. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) príde na naše územie studený front. Ten prinesie oblačné počasie s prehánkami, ba dokonca s dažďom. Denné teploty sa budú na západe pohybovať od 21 do 26 °C. Na východe si užijú ľudia viac slnka s teplotami až do 27 °C.

Studený front bude v sobotu postupovať ďalej na východ. Za ním sa k nám dostane od západu tlakový výš. Tá prinesie zlepšenie počasia. No denné teploty budú nižšie, budú sa pohybovať od 21 do 26 °C. Slnečné počasie prinesie aj nedeľa, denné teploty budú od 20 do 25 °C. Podobný ráz počasia zostane aj ziačiatkom ďalšieho pracovného týždňa.