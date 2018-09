Hurikán Florence zoslabol na druhú kategóriu: Stále je extrémne nebezpečný

Hurikán Florence, blížiaci sa k východnému pobrežiu USA, zoslabol v noci na štvrtok na búrku druhej kategórie.

Napriek tomu je však stále považovaný za životu nebezpečný a očakáva sa, že do oblasti v priebehu nasledovných dní prinesie silné zrážky. Informovala o tom agentúra AP.

Búrkový systém sa v stredu večer okolo 23.00 h miestneho času (vo štvrtok 05.00 h SELČ) nachádzal približne 455 kilometrov juhovýchodne od mesta Wilmington, štát Severná Karolína, a pohyboval sa rýchlosťou 28 kilometrov za hodinu. Hurikán sprevádzal vietor s rýchlosťou už len 175 kilometrov za hodinu. Národné stredisko pre hurikány (NHC) v Miami na Floride očakáva, že Florence prinesie do štátov Severná a Južná Karolína život ohrozujúce zrážky. Hurikán by mal zasiahnuť východné pobrežie USA vo štvrtok večer či v noci na piatok a neočakáva sa, že by dovtedy ešte viac zoslabol, priblížila agentúra DPA.

Americké úrady nariadili ešte v stredu evakuáciu do 1,7 milióna ľudí z oboch Karolín a Virgínie. Guvernér Severnej Karolíny Roy Cooper uviedol, že silný vietor, ktorý sprevádza Florence, by mohol poničiť elektrické vedenia a vyvrátiť stromy a štát "pustošiť aj niekoľko dní".