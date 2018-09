Spevák Miro Jaroš na prahu štyridsiatky: Kam ho až dohnala kríza stredného veku?!

Detský kráľ! To je označenie pre speváka Mira Jaroša, ktorého milujú nielen deti, ale i rodičia - a to je dôvod, prečo je jeho diár na niekoľko mesiacov dopredu zaplnený. No hoci sympatický spevák pôsobí bezstarostným a veselým dojmom, je množstvo vecí, ktoré ho trápia. Jednou z nich je aj kríza stredného veku!