Muž celý život trpel, o panictvo prišiel v 45 rokoch: Smutný dôvod

Angličan Andrew Wardle (45), ktorý sa narodil bez penisu, sa v júni dočkal. Po desaťhodinovej operácii mu lekári dali bionické mužstvo z jeho vlastnej kože. Teraz mal konečne svoj prvý sex.

Andrew mal ťažký život. Do svojej štyridsaťpäťky si prešiel doslova peklom. Od narodenia trpel extrofiou močového mechúra. Táto zriedkavá porucha postihuje 1 z 20 miliónov detí. Mechúr mal mimo tela a penis mu úplne chýbal. Ako malý absolvoval až 15 operácií, aby ho dali aspoň trochu do poriadku. Lekári mu urobili umelý vývod, no neustále mal problémy s obličkami. Penis mu však nikto nevedel implantovať a veľmi tým trpel. Prešiel si búrlivým obdobím - siahol po drogách a dokonca sa dvakrát pokúsil o samovraždu. Rok 2012 však vniesol nádej do jeho života.

V Londýne mu urológovia dali šancu na plnohodnotný život. Zrekonštruovali mu mechúr a urobili úplne nový penis. V júni sa operácia úspešne podarila. Za zákrok zaplatil 56 000 eur, no konečne mal to, čo mu celý život chýbalo.

Na prvý sex si musel počkať

Po operácii musel počkať šesť týždňov na to, než vo veku 45 rokov prišiel o panictvo. Na tento jedinečný okamih čakali aj s priateľkou z Maďarska Fedrou Fabian (28), s ktorou sa zoznámil v práci v roku 2012. Celý čas stála pri ňom a napriek jeho hendikepu mali romantický a krásny vzťah.

Bionický penis

Naplánovali si romantickú dovolenku v Amsterdame, no dva dni predtým sa to stalo.povedal Andrew. Jeho priateľka v jeho novom prirodzení vidí veľa pozitívneho.povedala s úsmevom. Jeho bionický penis je pripojený k jeho semenníkom, čo znamená, že pár by mohol plánovať aj potomstvo. Na to však treba ešte ďalšie testy.

Erekciu dosiahne pumpovaním soľného roztoku do implantovanej cievky.

2. Nový penis je z kože, zo svalov a z nervov z ľavej ruky a zo žily z pravej nohy. Pri štyroch operáciách mäso vymodelovali do tvaru penisu a pripevnili k telu.

3. Pokožka je obalená okolo žily do trubice.

4. Pumpička je umiestnená v semenníkoch.