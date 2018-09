Škandál na bratislavskej neurochirurgii: Prehovoril známy lekár Juraj Šteňo

Kauza dvojakých čakacích lehôt na Neurochirurgickej klinike na bratislavských Kramároch rozohnila nejedného pacienta.

Prednosta Andrej Šteňo poukázal vo svojom liste na to, že niektorí pacienti s menej vážnymi diagnózami sa dostávali na operačný stôl skôr ako tí, ktorí mali závažnejšie ochorenie. Jeho oddelenie sa však otriasa v základoch a viacerí lekári dali výpovede. Čo je pravdy na tom, že mu kryje chrbát jeho slávny otec?!

Poriadne dusno a výpovede lekárov. Takto to momentálne vyzerá na Neurochirurgickej klinike, ktorú vedie Andrej Šteňo. Tvrdí, že útoky na jeho osobu sa začali vtedy, keď začal upozorňovať, že niektorých pacientov pri operáciách uprednostňovali.uviedol Šteňo s tým, že na to upozornil všetkých kompetentných a tí to len zamietli pod koberec.

Bývalý primár a dnes predseda Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Róbert Illéš obvinenia rázne odmietol. „Za desať rokov nebola žiadna opodstatnená sťažnosť na zlý manažment pacientov na čakacích listinách,“ povedal pre Denník N. Prípadom dvojakých čakačiek sa už začal zaoberať ÚDZS aj Generálna prokuratúra.

Žiadnu podporu nemá

Úsmevné na celej veci je, že v zariadení Neuroill, s. r. o., ktoré spomína vo svojom liste prednosta kliniky, pôsobil aj jeho otec, známy neurochirurg Juraj Šteňo, a to v rokoch 2014 - 2018. To, že by vybavoval pacientom prednostné operácie, popiera. „Termíny plánovaných hospitalizácií aj tých pacientov, ktorých som vyšetroval ja, prideľoval primár Illéš,“ napísal Šteňo starší. Podobne vyvracia aj komentáre odchádzajúceho lekára, ktorý tvrdí, že synovi kryje ako známa kapacita chrbát, a preto mu vraj prechádzajú praktiky hraničiace s mobingom a bossingom. „Všetci skutočne špičkoví neurochirurgovia ostali naďalej normálne pracovať pod jeho vedením, dokonca sa ho zastali. V súčasnosti za ním stojí aj drvivá väčšina sestier. Žiadnu špeciálnu podporu nepotrebuje,“ objasnil Juraj Šteňo. Kolaps kliniky napriek odchodu lekárov podľa vedenia nemocnice nehrozí. „Zdravotná starostlivosť na tomto pracovisku je zabezpečená,“ dodala Kliská.