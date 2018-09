Rodičia malých anjelikov u ministra spravodlivosti: Naše detičky mohli ešte žiť!

Neprestávajú bojovať. V stredu ráno navštívili rodičia šiestich detí, ktoré umreli v nemocniciach, ministra spravodlivosti.

Zúfalé matky a otcovia tvrdia, že nebyť nedostatočnej zdravotnej starostlivosti, ich detičky dnes mohli byť s nimi, usmievať sa a tešiť sa zo života. A hoci vedia, že ich anjelikov im už nikto nevráti, chcú pre seba aj ostatných rodičov len jediné - spravodlivosť.

Otec Ľubomír: Naša Ninka († 6) sa trápila v bolestiach

Otvoriť galériu Manželia Chuchelovci v októbri 2013 odviezli Ninku na vyšetrenie s bežnou črevnou chrípkou. Zdroj: br Manželia Chuchelovci v októbri 2013 odviezli Ninku na vyšetrenie s bežnou črevnou chrípkou. „V Bratislave nás upozornili, že Ninka musí dostať 48-hodinovú infúznu liečbu, lebo hrozí dehydratácia, v Trenčíne to odmietli,“ rozpráva otec Ľubomír so slzami v očiach. Okaté dievčatko podľa neho dostalo v trenčianskej nemocnici veľké bolesti, CRP jej vystúpilo až na 220, napriek tomu jej lekár nenasadil antibiotiká, čo ju nakoniec stálo podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou život. „Znalecký posudok znel - nedostatočná rehydratačná liečba, následkom ktorej spôsobili baktérie v malom telíčku sepsu a otravu krvi, čo sa už nedalo zvrátiť,“ spomína zúfalý otec.

Mamička Jana: Dianku († 1,5) mi nechali umieraŤ na rukách a tvrdili, že len spinká

Otvoriť galériu Dievčatko vydýchlo naposledy pred 11 mesiacmi v galantskej nemocnici. Zdroj: br Dievčatko vydýchlo naposledy pred 11 mesiacmi. „Ráno nás v galantskej nemocnici prijali s hnačkami na izolačku a sestrička povedala - mamička, verte nám, máme s týmto skúsenosti,“ spomína užialená mama Jana. Na druhý deň dostala kŕče a pol hodiny nato prestala dýchať. Nakoniec ju previezli vrtuľníkom do Bratislavy. „Nechali mi ju umierať na rukách s tvrdením, že len spinká a je unavená. Ešte v ten deň upadla do kómy. V nedeľu o štvrtej hodine ráno nám oznámili, že náš anjelik zomrel,“ spomína Jana. Za spravodlivosť chce bojovať. „Nie je normálne, aby niekto ľahostajne nechal umierať vaše dieťa niekoľko hodín a neniesol za to zodpovednosť,“ dodáva matka. Rodina podala podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou i trestné oznámenie, dodnes čakajú na verdikt.

Mamička Dominika: Môjmu Sebinkovi († 3) vypli alarmy