Neuveriteľný moment mladých Slovákov: Víťazný gól strelil brankár Rodák

Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov zvíťazila v utorňajšom stretnutí 2. skupiny kvalifikácie ME 2019 na pôde islandských rovesníkov 3:2.

Brankár Marek Rodák dosiahol rozhodujúci gól v nadstavenom čase hlavičkou po rohovom kope.

Zverenci Adriána Guľu si víťazstvom udržali druhú priečku, z ktorej je šanca prebojovať sa do baráže. Španielsko, ktoré už má istotu prvenstva v skupine a priameho postupu na šampionát, nastúpilo o 18.45 h proti Severnému Írsku.



kvalifikácia ME 2019 futbalistov do 21 rokov - 2. skupina:

Island - Slovensko 2:3 (1:0)

Góly: 33. a 90.+3 Gudmundsson - 58. Bénes, 90. Vestenický, 90.+4 Rodák. ŽK: Thorsteinsson - Kadlec, Vestenický. Rozhodovali: Harkam - Witschnigg, Steinacher (všetci Rak.)

Island: A. Fridriksson - Sampsted, Andresson, Gunnarsson, F. Fridriksson - Thorsteinsson (58. Hauksson), Fridjónsson, Anderson (76. Haraldsson), Sigurdsson - Gudmundsson, Karlsson

Slovensko: Rodák - Kadlec, Vavro, Hancko, Sipľak - Herc (83. Vestenický), Káčer (78. Fábry), Bénes - Jirka (83. Špalek), Mráz, Haraslín

Slováci sa pri úvodných akciách nedostali do zakončenia, no podarilo sa to domácim. V 9. minúte musel brankár Rodák zasiahnuť po hlavičke Karlssona. Prvú vyloženú príležitosť mali Slováci z jedenástky, ktorú hlavný rozhodca odpískal po zákroku Thorsteinssona na Haraslína. Kapitán Vavro ju však v 13. minúte nepremenil, brankár A. Fridriksson vystihol jeho pokus. Na opačnej strane len tesne minul slovenskú bránku Anderson, ktorý z pravého krídla unikol obrancom. A. Fridrikssona zamestnal na konci protiútoku Mráz, ktorý neskôr trafil po prihrávke Jirku bočnú sieť. Rovnako ako Anderson mal po vyše polhodine hry veľa priestoru aj Gudmundsson a nedôraznú defenzívu hostí využil na otvárací zásah. Islandský kapitán rozbehol aj ďalší útok, F. Fridriksson poslal z ľavej strany nebezpečný center do pokutového územia SR. Domáci ponúkli súperovi šancu na vyrovnanie nepresnou rozohrávkou, zachytil ju Jirka, s jeho tečovaným pokusom si poradil A. Fridriksson. Pred prestávkou Mráz nezužitkoval center do tesnej blízkosti bránky, opäť zakročil A. Fridriksson.

Tím SR 21 sa ihneď po zmene strán snažil o vyrovnanie, no zároveň otvoril súperovi priestor na protiútok. Kadlec zastavil zabiehajúceho Gudmundssona iba faulom, vyviazol so žltou kartou. Mráz sa v 54. minúte po ďalšom centri ešte nepresadil, ale o štyri minúty neskôr vyrovnal Bénes, keď sa individuálne uvoľnil a strelou ľavačkou prekonal islandského brankára - 1:1. Ani jedno z mužstiev nedohrávalo na remízu, dvadsať minút pred koncom riadneho hracieho času boli k zmene stavu bližšie domáci, Karlsson po prihrávke sprava neusmernil loptu na bránku. V 79. minúte pustili Slováci ku strele Gudmundssona, Rodák s námahou zabránil gólu. Živelné záverečné minúty dopriali príležitosť tiež Slovákom, Mráz hlavičkoval do žrde. A. Fridriksson zlikvidoval ďalší Mrázov pokus aj hlavičku striedajúceho Špaleka. V 90. minúte vyšlaspolupráca striedajúcich Fábryho s Vestenickým, druhý menovaný poslal hlavou SR do vedenia. V nadstavenom čase fauloval Sipľak v šestnástke, Gudmundsson premenil jedenástku a svojím druhým gólom v zápase vyrovnal. Ani to však nebolo všetko, Fábryho pokus vyškriabal A. Fridriksson. Slováci získali roh, na ktorý prišiel aj brankár Rodák a práve on hlavičkou rozhodol o výsledku.