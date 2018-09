Venčenie sa pre Máriu skončilo krvavo: Brutálny útok pitbula pod Spišským hradom

Smrteľný útok psa. Bojové plemeno psa v sobotu roztrhalo malého yorkshira pod Spišským hradom. Pri obrane svojho psa sa zranila aj pani Mária, ktorá je v súčasnosti hospitalizovaná.

O osude útočiaceho psa bude musieť rokovať mestské zastupiteľstvo podľa nového zákona, ktorý sa ľudovo nazýva Pes nie je vec.

V Spišskom Podhradí v sobotu o šiestej popoludní sa pani Mária (66) vybrala na prechádzku s desaťročným yorkshirom, ktorý patril jej dcére. „Viac ako rok žil s mamou. Donútil ju po smrti ocka vyjsť minimálne dvakrát denne z domu. Bol to člen rodiny a mamu okrem zlomeného 11. stavca možno ešte viac bolí jeho smrť,“ povedala majiteľka.

Ako sa celý incident odohral? „Voľne pobehujúci pitbull zrazu skočil na nášho Ričiho a zahryzol sa mu do krku.opísala so slzami v očiach okamih hrôzy Lucia Micháleková (33).

V nedeľu to išla oznámiť na políciu, kde však zažila ďalší šok. „Stavali sa k tomu ľahkovážne. Spísali zápisnicu, no o útočníka nemali záujem. Zranenia mamky do toho ani nezahrnuli, vraj si ich spôsobila sama a psa majú riešiť podľa nového zákona na mestskom zastupiteľstve. Ten pes vraj napadol niekoľko psíkov a dokonca aj ľudí v Spišskom Podhradí. Preto budeme žiadať jeho utratenie, aby sa to už nestalo,“ dodala.

Aj primátor Spišského Podhradia Michal Kapusta, ktorý je zhodou okolností aj veterinár, potvrdil, že s týmto psom už mali na mestskom úrade do činenia.povedal primátor.

A čo na to majiteľ? „Nebol som pri tom, mama slabo utiahla psovi obojok, vyvliekol sa a ušiel. Je mi ľúto a je pravda, že to nebol prvý prípad. Pes je očkovaný a začipovaný,“ povedal nám do telefónu.