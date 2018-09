Potrebovali by sme mesiac na zlepšenie vecí: Záver bol katastrofálny!

Hokejisti Slovana Bratislava neuspeli vo svojom úvodnom domácom zápase v novej sezóne Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL).

Na ľade zimného štadióna Ondreja Nepelu prehrali v nedeľu s Lokomotivom Jaroslavľ 1:4. "Belasí" tak natiahli sériu prehier na štyri a s jediným bodom im patrí predposledná 11. priečka v tabuľke Západnej konferencie.

O jediný presný zásah domácich sa postaral v 34. minúte kapitán Michal Sersen. Zverenci trénera Vladimíra Országha pokračujú v domácej trojzápasovej sérii v utorok o 18.30 h so Severstaľom Čerepovec.

hlasy po zápase:

Michal Sersen, kapitán a strelec jediného gólu Slovana: "Bol to dobrý súper, hrali výborne v hre 5 na 5 aj v oslabeniach, robili minimum chýb. V závere sme ešte chceli niečo skúsiť, no stratili sme puk a bol z toho gól. V tých presilovkách sa nevieme poriadne presadiť. Vieme, kde nás tlačí topánka, musíme popracovať na viacerých veciach a krok po kroku to zlepšovať."

Marek Čiliak, brankár Slovana: "Síce to bol silný súper, ale ten záver bol katastrofálny. Musíme sa z toho poučiť. Musíme už začať niečo robiť s presilovkami a oslabeniami."

Vladimír Országh, tréner Slovana: "Narazili sme na veľmi dobrého a kompaktného súpera. Až na pár svetlých momentov sme celý zápas ťahali za kratší koniec. Nad vodou nás držal brankár Marek Čiliak, ktorý podal veľmi dobrý výkon. V tretej tretine sme úplne odišli, prehrávali sme každý súboj, z čoho vznikali prečíslenia. Na súpera sme nestačili korčuliarsky, fyzicky a preto to bola zaslúžená výhra súpera. Potrebovali by sme ešte asi mesiac, aby sme zlepšili niektoré veci."

Dmitrij Kvartaľnov, tréner Lokomotivu: "Odohrali sme veľmi dobré stretnutie, hlavne v tretej tretine. Dnešný výkon bol podľa mojich predstáv."

Tabuľka Západnej konferencie:

1. Jokerit 3 3 0 0 0 13:5 6

2. Jaroslavľ 4 3 0 0 1 13:7 6

3. CSKA Moskva 4 3 0 0 1 9:5 6

4. Dinamo Riga 4 2 0 1 1 9:8 5

5. HK Soči 3 1 1 1 0 10:7 5

6. Čerepovec 4 1 1 1 1 11:13 5

7. Spartak Moskva 3 2 0 0 1 10:6 4

8. Viťaz 3 2 0 0 1 7:7 4



9. Dinamo Moskva 4 1 0 1 2 10:14 3

10. SKA Petrohrad 3 1 0 0 2 10:9 2

11. Slovan Bratislava 4 0 0 1 3 4:15 1

12. Dinamo Minsk 3 0 0 0 3 3:7 0