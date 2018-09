Dara Rolins reaguje na rázny krok svojho ex štipľavými slovami: Rytmus, toto ťa zabolí

Servítku si pred ústa nedáva! Veci po rozchode slávneho páru speváčky Dary Rolins (45) a rapera Patrika „Rytmusa“ Vrbovského nabrali rýchly spád.

Zatiaľ čo popová diva sa zamerala na svoj život, hudobník už pár mesiacov po rozchode skončil v náručí exotickej moderátorky Jasminy Alagič (28). Po vzájomnej verejnej kritike však Dara s Rytmusom začali páliť všetky mosty. Posledný Rytmusov počin na instagrame, ktorým zrejme chcel dať poslednú bodku za Darou, však nenechal chladnú ani samotnú speváčku. Tá mu odkazuje svoje!

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Po rozpade sedemročného partnerstva sa bývalí milenci Dara Rolins a Rytmus vyliali zo svojich pocitov na sociálnych sieťach, prežívali rozchod verejne a vyzeralo to až tak, že azda uzavrú doživotný priateľský pakt. „Neuvidíte nás plakať, ani na seba hádzať špinu. Žiadna nie je, rozchádzame sa v mieri,“ písalo sa v príspevku, ktorý zverejnili obaja ešte na konci marca na svojich profiloch. Tieto sladké slová sa veľmi rýchlo zmenili na tvrdú realitu. Tá vyústila až do toho, že dnes už na raperovom profile nenájdete Darinu fotografiu a dokonca ani ich spoločné oznámenie o rozchode.

Otvorene

Dalo by sa polemizovať, prečo sa Rytmus rozhodol urobiť ďalší radikálny krok a spoločné fotografie s Darou zmazať. Či to od neho žiadala aktuálna priateľka Alagič, alebo mu pohľad na fotografie exfrajerky skrátka nerobil dobre, nevedno. Rolins najprv na Rytmusov počin nereagovala, po pár dňoch však prišiel tvrdý úder. „Neverím. A keď je to pravda, tak si to cením,“ povedala s poriadnou dávkou irónie Novému Času Dara. „Je to gesto hodné zrelého muža,“ nezabudla dodať speváčka na margo Rytmusovho zmazania ich spoločných fotografií.