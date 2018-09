Zdigitalizovali komunikáciu s fanúšikmi: Vychytaná novinka na Turci!

Ani Bratislava, ani Košice. Prvý hokejový klub na Slovensku, ktorý zaviedol digitálne karty pre svojich fanúšikov, je v Martine.

Nováčik I. ligy sa rozhodol pred štartom novej sezóny takýmto spôsobom zefektívniť vzájomnú komunikáciu.

Novinka posunula komunikáciu do 21. storočia. „Je to v podstate zjednodušená aplikácia klubu, pomocou ktorej komunikuje s fanúšikmi. No oproti klasickej aplikácii zaberá menej pamäte v telefóne a nepotrebuje aktualizácie,“ vysvetlil odborník na športový marketing Roman Krajniak.

Každému, kto si stiahne digitálnu kartu, je možné zasielať upozornenia. Či už čas začiatku zápasu, prípadné zmeny až po zloženie formácií.

„Cez mobil sa už v októbri budú môcť zrejme dať zakúpiť vstupenky a po zápase si zase môžu cez digitálnu kartu pozrieť tlačovú konferenciu či videá zo stretnutia,“ doplnil marketingový manažér HK Martin Igor Pĺž.

Napredovanie klubu si pochvaľuje aj majster sveta a asistent trénera HK Radovan Somík. „Pracujeme zo všetkých strán, aby sme hokej v Martine opäť rozbehli. Na nás bude záležať, aby sme k tomu pomohli výsledkami,“ dodal Somík.