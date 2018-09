Tajná svadba! Barbora Rakovská sa vydala, bola z nej prekrásna nevesta

Už sú svoji! Moderátorka Barbora Rakovská (32) sa v sobotu vydala za svojho priateľa, komunálneho politika Ľuboša Krajčíra (32). Prísne tajný sobáš, o ktorého prípravách informoval Nový Čas ako prvý pred niekoľkými týždňami, sa uskutočnil v kostolíku na strednom Slovensku. Tam hrdličky spolu s rodinou a priateľmi utiekli pred zrakmi zvedavcov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Zaľúbenci Rakovská a Krajčír, ktorí spolu vychovávajú moderátorkinu dcéru Amiu (7) z predošlého vzťahu, si v sobotu o 16. hodine povedali svoje „áno“. „Barborka bola prekrásna a veľmi dojatá,“ povedal Novému Času jeden zo svadobných hostí. Obrad sa uskutočnil v kostolíku na strednom Slovensku, ktorý je od hlavného mesta vzdialený desiatky kilometrov. Rodáčka z Bratislavy a komunálny poslanec za jej mestskú časť Dúbravka si anonymnejšie prostredie nevybrali náhodne. Okrem toho, že presne zapasoval do ich romantických predstáv o mieste konania takej výnimočnej udalosti ako je sobáš, tak splnil aj ich ďalšiu požiadavku - byť mimo dosahu skúmavých očí. Krásna blondínka tam naplno žiarila v bohato nariasených šatách. Ženích zase predviedol elegantný oblek, ktorému sa nevyhne ani vo svojej funkcii politika. Idylke sa s dojatím prizerala najbližšia rodina, priatelia a zopár Barboriných kolegov z rádia.

Prísne embargo

Barbora a Ľuboš sa vzali takmer do roka a do dňa od momentu, keď sa prvýkrát prevalil ich vzťah. Nový Čas totiž dvojicu pristihol vlani, ako si svorne šteboce nad pohármi s limonádou. „Pred časom sme sa zoznámili, a áno, tvoríme pár,“ priznala vtedy Rakovská. „Barborka je príjemná, zodpovedná a vzdelaná žena, ktorá ma zaujala už na prvom stretnutí. Spája nás podobný pohľad na život a pozitívna energia, ktorú cítime jeden z druhého,“ chválil novú lásku aj Krajčír. Hrdličky si však súkromie strážia a naše informácie o ich blížiacej sa svadbe ešte nedávno zahmlievali. „Také sa vám dostalo do uší? Tak k tomu sa ja vôbec nebudem vyjadrovať,“ smiala sa v júli moderátorka. Mladomanželia podľa našich informácií majú pracovať aj na ich spoločnom dieťatku.