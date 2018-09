Ubehli štyri roky: Mak by si veľmi rád zopakoval tento moment

Róbert Mak (27) presne pred štyrmi rokmi rozhodol o triumfe slovenskej futbalovej reprezentácie na pôde Ukrajiny.

Ôsmeho septembra 2014 zariadil víťazstvo v Kyjeve 1:0, ktorým odštartovala úspešná kvalifikácia majstrovstiev Európy 2016. Na gól by rád nadviazal aj vo Ľvove, kde sa v nedeľu odohrá stretnutie 1. skupiny B-divízie Ligy národov.

Po Makovi sa z momentálneho slovenského kádra už proti Ukrajine strelecky nepresadil žiaden z hráčov. Domáca odveta v kvalifikácii ME 2016 sa skončila bez gólov a v minuloročnom prípravnom súboji vo Ľvove, v ktorom zverenci Jána Kozáka prehrali 1:2, skóroval Lukáš Štetina. Ten figuroval v septembrovej nominácii iba ako náhradník.

"Už je to dlho dozadu a bolo by krásne zopakovať si to. Na góly v reprezentácii, a najmä na taký dôležitý, ako padol na Ukrajine, sa nezabúda. Začalo sa ním niečo krásne, postúpili sme na EURO. Sú to krásne spomienky pre mňa aj celé mužstvo," povedal 27-ročný krídelník.

Zopakovať úspech spred štyroch rokov však nebude jednoduché, čo ukázalo aj úvodné vystúpenie Ukrajincov v Lige národov. Slováci si pred cestou na pôdu súpera pozreli ich štvrtkové víťazstvo v Česku 2:1:

"Teraz to určite bude iný zápas, no pripraviť sa musíme takisto ako minule. Podľa toho, čo sme videli proti Čechom, to bude nesmierne náročné, Ukrajinci hrali veľmi dobre. Hoci to bude ťažké, veľmi sa tešíme. Musíme sa nachystať na sto percent."

Slováci pricestovali do Ľvova v sobotu popoludní, v dejisku mali ešte na programe oficiálny predzápasový tréning. Arena Ľvov sa nezaplní ani v nedeľu, keďže Ukrajinci musia pre trest od Európskej futbalovej únie (UEFA) absolvovať konfrontáciu so Slovákmi za zatvorenými dverami. "Hráme pred prázdnym hľadiskom, to je jediné negatívum. Určite by to bolo krajšie s plným štadiónom," uzavrel Mak.