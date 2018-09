Slafkovský víťazom Svetového pohára: Rozhodlo sa ešte pred finálovou jazdou

Slovenský singlista Alexander Slafkovský sa stal celkovým víťazom Svetového pohára slalomárov na divokej vode.

O jeho prvenstve sa rozhodlo už po semifinále, v ktorom mu odpadol jeho najväčší súper Nemec Sideris Tasiadis.

Slafkovský postúpil do finále zo 7. miesta po čistej jazde s časom 103,83, Tasiadis obsadil nepostupovú 11. priečku. Rovnako ako on sa do finálovej desiatky nezmestili ďalší traja slovenskí singlisti, zhodne na 12. mieste Matej Beňuš, Michal Martikán a 14. Marko Mirgorodský. Medzi 23 bránkami sa pripisovali penalizácie len zriedka, Beňuš sa o finále pripravil po dotykoch na 21., Mirgorodský na 17-tej.

Vo finálovej jazde už mohol Slafkovský pokojne pádlovať s vedomím, že ho o celkové prvenstvo, tretie v kariére (2012, 2017, 2018) s bilanciou 3-2-3, nemôže nikto pripraviť. Slafkovský už štvrtýkrát v nepretržitom rade nechýbal v konečnom poradí SP medzi najlepšími tromi.

Vo finálovej jazde vyzval súperov v perejách rieky Segre na súboj najmä Nemec Franz Anton výborným časom 100,05. Na začiatku trate ho Slafkovský aj atakoval, no ťuk na bránke s číslom deväť a eskimácky obrat pred 13. bránkou mu znemožnili útok na pódiové umiestenie. V tejto sezóne až štyrikrát obsadil 2. miesto a až teraz v Seu d'Urgell na medailovom priečke chýbal. Ako jediný vo finále stlačil čas pod 100 sekúnd Slovinec Luka Božič s 99,84 a o 0,21 s predstihol Antona.



Finálové výsledky

C1m: 1. Luka Božič (Slovin.) 99,84 (0), 2. Franz Anton (Nem.) 100,05 (0), 3. Denis Gargaud Chanut (Fr.) 101,69 (0), ...8. Alexander SLAFKOVSKÝ 106,88 (2), ...v semifinále 12. Matej BEŇUŠ 104,58 (2) a Michal MARTIKÁN 104,58 (2), 14. Marko MIRGORODSKÝ (všetci SR) 104,76 (2)

Konečné hodnotenie SP

C1m: 1. Alexander SLAFKOVSKÝ 296 bodov, 2. Luka Božič (Slovin.) 282, 3. Sideris Tasiadis (Nem.) 268, ...7. Michal MARTIKÁN 215, 10. Matej BEŇUŠ 183, 11. Marko MIRGORODSKÝ 178