Nešťastný hrdina v českej bránke: Ukrajincov privádzal do zúfalstva, potom ale prišla hlúpa chyba

Celý zápas držal český tím na lepší výsledok. Napokon brankár Tomáš Vaclík (29) inkasoval v tretej minúte nadstavenia nešťastný gól.

Česko tak v prvom zápase B-divízie Ligy národov podľahlo Ukrajine 1:2. Vaclík zneškodnil niekoľko skvelých príležitostí Ukrajincov, ktorí mali viac z hry a vytvárali si veľké šance na skórovanie. O triumfe hostí napokon v 93. minúte rozhodol striedajúci Oleksandr Zinčenko, keď po nedorozumení domácej obrany upratal do prázdnej brány loptu odrazenú od Jana Bořila.

"Prišiel center, loptu som trocha prstami lízol. Chcel som ju posunúť na Bořila, ako ale za mnou skákal, už nestihol zareagovať. Trafilo ho to niekam do tváre alebo čela a spadlo to ich hráčovi priamo k nohe. Šťastie sa od nás odvrátilo. Bol to pre nás veľmi smolný gól, po našej štandardke sa chalani pritom stihli rýchlo vrátiť. Boli sme vzadu v dobrom počte," povedal pre český denník Blesk nešťastný hrdina zápasu Tomáš Vaclík.