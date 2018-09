Kuriózny prípad zo školského autobusu: Neskutočné, k čomu podgurážený vodič nútil deti!

Francúzsky súd uložil tento týždeň pokutu vodičovi školského autobusu.

Ten pred niekoľkými mesiacmi nútil deti, aby dýchali do snímača systému merania alkoholu v dychu, aby mohol odblokovať naštartovanie vozidla. Kuriózny prípad sa udial už vlani v polovici decembra, súdne konanie s 51-ročným mužom sa ale uskutočnilo až v tomto týždni. Na jeho konci dostal vodič pokutu 370 eur, informovali francúzske médiá.



Merače alkoholu v dychu sú povinné v autobusoch vo Francúzsku od roku 2015. Obsah alkoholu v krvi nesmie v tejto krajine u profesionálnych vodičov presahovať hodnotu 0,2 promile. Vodič jedného decembrového dňa prinútil najprv jedno dieťa, aby dýchlo na snímač za neho. Pretože ale nevydržalo s dychom, vyzval aj jeho staršieho brata, aby sa tiež činil. Až vďaka nemu sa vodičovi podarilo autobus naštartovať.



Muž sa potom deťom zveril, že vypil pred jazdou dve pivá. Počas cesty išiel následne rýchlosťou vyššou ako obvykle, čo prinútilo jednu vyľakanú žiačku k prosbe, aby ubral plyn. Iné dieťa si overilo na mobile pomocou satelitného signálu, že autobus mal v jednej chvíli rýchlosť 107 kilometrov za hodinu, hoci má povolené len 90.



Deti z autobusu si zážitok nenechali pre seba a povedali to rodičom. Chladným udalosť nenechala ani otca dýchajúcich chlapcov, ktorý je policajtom. Vodič, ktorý bol čoskoro po udalosti prepustený zo zamestnania, sa na súde hájil tvrdením, že pred jazdou len žartoval a že vozidlo už malo naštartovaný motor. Tiež vytrvalo popieral, že by išiel rýchlo.



"V tom prípade deti podľahli skupinovej halucinácii, pretože všetky tvrdili opak," reagoval na jeho obhajobu sudca. Nakoniec mu podľa agentúry AFP uložil dve pokuty v celkovej výške 370 eur.