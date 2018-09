Bratislavská firma má v Poltári veľké plány: Vzbura obyvateľov, megainvestíciu nechcú dopustiť!

Samosprávy aj občania sa búria. Firma SPV Dálovce Bratislava chce v Poltári postaviť zariadenie na plazmové splyňovanie komunálneho odpadu.

Ročne by tam mali spracovať 100-tisíc ton smetí z celého Banskobystrického kraja. Náklady na výstavbu sú 103,5 milióna eur. Okolité obce aj mesto ho však odmietajú.

S výstavbou spaľovne chcú začať v septembri 2019 a dokončiť by ju mali do dvoch rokov. Likvidácia komunálneho odpadu plazmovým splyňovaním bude nepretržitá a prácu by tam našlo 80 ľudí. Napriek možnosti znížiť nezamestnanosť v Poltári je vedenie samosprávy striktne proti výstavbe. „Zástupcovia firmy prišli počas zasadnutia klubu starostov a vysvetlili nám svoj zámer. Neskôr sme vydali záporné stanovisko, pretože nechceme, aby sa sem zvážal odpad z celého kraja. Zaťažené by nebolo len životné prostredie, ale aj cesty,“ uviedol primátor Poltára Pavel Gavalec.

Dedina Breznička by bola spaľovni najbližšie a jej starosta Branislav Knechta sa spolu s občanmi proti výstavbe postavili formálne a spísali petíciuprezradil starosta, ktorý sa obáva nielen ohrozenia životného prostredia, ale aj zdravia ľudí a obrovskej záťaže ciest.dodal Knechta. Ďalším krokom bude stretnutie vedenia samospráv, občanov a firmy, ktorá chce prezentovať svoj zámer.