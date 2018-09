Obrovská pocta Paľovi Demitrovi († 36): Vytvoril mu sochu v životnej veľkosti

Vytvoril sochu známeho športovca v životnej veľkosti. Dnes je to už neuveriteľných 7 rokov, čo pri páde lietadla v ruskom Jaroslavli tragicky zahynul náš hokejista Pavol Demitra († 36).

Peter sa pred tromi rokmi po zváračskom kurze dal do výroby koňa v životnej veľkosti. Nasledovalo množstvo iných rôznych zvierat a potom prišiel jeho brat s nápadom vytvoriť sochu ikony slovenského hokeja Pavla Demitru, ktorý tragicky zahynul pri páde lietadla pred siedmimi rokmi.

„V zahraničí majú slávne osobnosti bežne svoje sochy. Prečo by ju teda nemohol mať náš skvelý športovec, ktorý priskoro opustil tento svet. Rozhodol som sa do toho pustiť, keďže Demitra si to určite zaslúži,“ uviedol šikovný umelec Peter Poliačik, ktorý na výrobe sochy pracoval rok a sedem mesiacov.

„Vôbec som nečakal, že to bude také náročné. Šesťkrát som dokonca sochu rozobral. Každý kúsok som musel vyklepať kladivom a potom pozvárať. Spotreboval som okolo šesť kilogramov tmelu a šesť metrov klampiarskeho plechu. Ako prvé som vyrobil korčule a postupne som išiel zdola nahor,“ vysvetlil Peter, ktorému s výrobou hlavy pomohli keramikár Kamil Šlapák a dvaja kamaráti Jozef a Maroš. Telo vytvoril Poliačik v tej póze, ako keď sa Paľo lúčil s divákmi v poslednom zápase na domácom šampionáte v máji 2011, ktorý odohral v drese slovenskej reprezentácie.

Hlava je zase znázornená presne tak, ako to bolo na jeho registračke v Lokomotive Jaroslavľ. Celá socha váži zhruba sto kilogramov a je taká vysoká, ako bol Demitra. „Robil som ju s veľkou pokorou a rešpektom, pretože som Pavla rešpektoval ako nadaného športovca. Toto je ozaj strop mojej tvorby, nič náročnejšie som nikdy nerobil,“ dodal sochár. Ten by bol rád, keby sa našiel kupec, ktorý by ocenil jeho jedinečné dielo a Demitra by skončil na mieste, ktoré si zaslúži.

Socha v číslach

výška: 183 cm

robil ju: 19 mesiacov

hmotnosť: 100 kg

spotreboval: 6 kg tmelu a 6 kg plechu

Čo sa stalo 7. septembra



Presne pred 7 rokmi sa stalo letecké nešťastie stroja Jak-42, na ktorého palube sa nachádzal kompletný ruský hokejový tím Lokomotiv Jaroslavľ. Lietadlo pri štarte z letiska Tunošna nenabralo potrebnú výšku a narazilo do majáka vzdialeného asi 450 metrov od konca vzletovej dráhy a spadlo na zem. Z posádky (8) a pasažierov (37) napokon prežil iba palubný inžinier. V lietadle sa, žiaľ, nachádzal aj bývalý kapitán slovenskej reprezentácie Pavol Demitra (+ 36).