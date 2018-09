Obrovský škandál v Taliansku: Po migrantoch, ktorých pustili do krajiny, sa zľahla zem!

Cez 50 zo 177 migrantov, ktorí boli desať dní držaní na lodi talianskej pobrežnej stráže Diciotti, postupne zmizlo z prijímacích centier bez stopy. Informoval o tom v stredu denník La Repubblica.

Na sociálnych sieťach to ironicky komentoval minister vnútra Matteo Salvini, na ktorého pokyn nemohli vysídlenci z lode vystúpiť a ktorý je kvôli tomu teraz trestne stíhaný. "Cez 50 imigrantov, ktorí sa vylodili z Diciotti, natoľko 'potrebovalo' ochranu, stravu a ubytovanie, že sa rozhodli vzdialiť sa (z prijímacieho centra) a zmiznúť! Nezadržal som ich teda (na lodi) právom?" rozhorčil sa na facebooku Salvini. "Je to x-tý dôkaz toho, že nie všetci, čo prichádzajú do Talianska, sú 'len kosť a koža a utekajú pred vojnou a hladom'," dodal.

"Ak by čo i jediný z nich spáchal trestný čin, kto za to ponesie zodpovednosť? Koniec nekontrolovanej migrácie a okamžitá námorná blokáda," napísala na twitteri Giorgia Meloniová, ktorá vedie stranu Bratia Talianska. Agentúra AFP toto politické zoskupenie označuje, podobne ako Salviniho Ligu, za krajne pravicové.

Migrantov, prevažne Eritrejčanov, zachránila na mori talianska pobrežná hliadka v noci na 16. augusta. Salvini ich vylodenie v sicílskom prístave Katánia podmienil tým, že si ich medzi sebou rozdelia štáty únie. Po desaťdňovom pate sa nakoniec Albánsko a Írsko sa rozhodli prijať po zhruba dvadsiatich utečencov a o zvyšok sa sľúbila postarať talianska katolícka cirkev. Salvini je teraz trestne stíhaný pre nezákonné zadržiavanie osôb, zneužitia právomoci, zanedbanie výkonu úradu, účelové obmedzovanie osobnej slobody a nátlak na inštitúcie Európskej únie s cieľom vynútiť si prerozdeľovanie migrantov. Týmto prípadom sa bude zaoberať špeciálny súd, ktorý sa zaoberá trestnými činmi členov vlády. Podľa talianskeho trestného zákona mu hrozí až 30 rokov väzenia.

Z lode mohli v noci na 23. augusta vystúpiť najprv neplnoletí. "Vyzdvihli sme 27 kostier," uviedli vtedy záchranári. "Najchudší z nich vážil 30 kilogramov," konkretizovali. "Všetci migranti vylodení z lode Diciotti sú podvyživení a unavení. Mnoho z nich podalo svedectvo o tom, že boli v líbyjských táboroch väznení celé roky. Pašeráci ľudí ich okrádali, bili a mučili a po ich rodinách žiadali výkupné," uviedol na konci augusta hovorca medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) Joel Millman.