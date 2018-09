Kráska si na internete kúpila tenisky, toto však nečakala: Neuveríte, čo v nich bolo ukryté!

Študentka v teniskách, ktoré si kúpila v aukcii na Ebayi, našla 1 000 libier (1 129 eur). Neváhala a okamžite ich vrátila majiteľke.

19-ročná kráska si na internete objednala tenisky, v ktorých našla skrytých 1 000 libier. Predávajúcu o náleze okamžite informovala a namiesto užívania si ľahko zarobených peňazí ich vrátila majiteľke späť. Ella Gilman má teda skutočne dobré srdce a ukázala, že byť férový sa oplatí.

Peniaze našla zrolované vo vnútri topánky a predávajúcej ich obratom poslala na účet za necelých 25 minút. Laura Hazeldine bola zo skutku taká prekvapená, že sa čin mladej študentky rozhodla zverejniť na internete. "Znamená to pre mňa viac ako len vrátenie peňazí," cituje jej slová portál Ladbibe.

Ľudia sa začali s úsmevom na tvári pýtať, prečo bola tisícka ukrytá v teniske. Na to má Laura jasnú odpoveď. Postupne si peniažky našetrila a chcela si ich vložiť na účet do banky. Tá mala však zatvorené, tak si ich ukryla na tajné miesto a zabudla na ne. Študentka zostala poriadne zaskočená, keď peniaze našla, avšak ani jej nenapadlo, že by si ich nechala. "Keby sa to stalo mne, dúfala by som, že mi ich niekto vráti."