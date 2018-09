Jednu ZŠ navštívila aj panovníčka Mária Terézia: Toto sú najstaršie školy v Bratislave

Veľa si toho pamätajú! V hlavnom meste je viac ako 70 základných škôl. V mnohých pritom vychovávajú žiakov už veľa desaťročí. Nový Čas pátral po tých najstarších. Toto sú niektoré z nich.

ZŠ Matky Alexie, Palackého - 271 rokov

Svoju činnosť začala v roku 1747, keď prišli prvé sestry kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame do Bratislavy. Dievčenská škola Notre Dame v našej metropole mala dve časti, „vonkajšiu“ ľudovú všeobecnú školu pre dievčatá a „vnútornú“ súkromnú internátnu školu pre šľachtické dievčatá. Panovníčka Mária Terézia školu a priľahlý kláštor navštívila štyrikrát. V roku 1775 bola cisárovná dokonca prítomná na skúške žiačok vnútornej a vonkajšej školy. Po násilnom odchode v roku 1950 sa sestričky vrátili do školy až po Nežnej revolúcii, v novembri 1989. Vyučovanie sa obnovilo 1. septembra 1991.

Aktuálny počet žiakov: 515 v 22 triedach

Známi absolventi: dabingový herec Jozef Benedik, herečka Ema Papšová, herec Lukáš Frlajs, herec Ondrej Hraška

Konečne nebol divný

Lukáš Frlajs: - Väčšie pochopenie pre moju osobu som zacítil až posledné dva roky na druhej základnej škole - ZŠ Matky Alexie, kde aj môj spolužiak a veľmi dobrý kamarát Jozef Benedik bol taktiež dabingové decko, takže spolužiaci ma nebrali ako niekoho divného. Posledné dva roky ZŠ som si nesmierne užil. Aj by som povedal sex, drogy a rokenrol, aby to bolo zaujímavé, ale keďže išlo o cirkevnú školu, veci zostali len pri rokenrole a hraniu pingpongu na chodbe. V triede sa počúval rock, metal, Linkin Park... A to mi zostalo dodnes,“ povedal pred časom v médiách.

ZŠ Ivana Dérera, Jelenia - 86 rokov

Svoju históriu začala písať 11. decembra1932 ako ľudová a meštianska škola. Meno dostala podľa vtedajšieho ministra školstva a národnej osvety Dr. Ivana Dérera, ktorý ju aj osobne otvoril. Výstavba školy stála 3,5 milióna vtedajších korún, postavili ju podľa návrhu známeho českého architekta Otakara Novotného. Počas vojny deti často evakuovali pre nálety. V roku 1943 sa v škole prestalo vyučovať, deti premiestnili na Zochovu. Až do oslobodenia v budove fungovala nemocnica. Od konca 60. rokov sem do vybraných tried prijímali aj deti s poruchami čítania a písania. Po revolúcii boli jednou z prvých škôl, kde sa realizovali jazykové triedy.

Aktuálny počet žiakov: 285 v 20 triedach

Známi absolventi: hudobník Vašo Patejdl, herečka Jana Hubinská, politik Braňo Ondruš

ZŠ Dr. Milana Hodžu, Škarniclova - 81 rokov

Dňa 30. mája 1937 ju slávnostne otvoril vtedajší československý premiér Dr. Milan Hodža. Na jeho počesť 11 rokov organizujú literárnu súťaž Hodžov novinový článok. Táto bratislavská ZŠ je špecifická v tom, že sa nachádza v dvoch budovách a má aj materskú školu. Žiaci 1. stupňa a škôlkari sú na Podjavorinskej, 2. stupeň nájdete o ulicu ďalej, na Škarniclovej. „Z hľadiska príspevkov na žiaka nám to robí problém, lebo keďže máme dve budovy, platíme za všetko dvakrát, ale príspevky vyššie nedostávame,“ hovorí riaditeľka Etela Hessová (61), ktorá školu vedie už 28 rokov. Zaujímavosťou je, že „prvácka“ budova funguje ako škola už od konca 19. storočia.

Aktuálny počet žiakov: 400 v 17 triedach

Známi absolventi: herec Juraj Kukura, horolezec František Kelle, bratia Pavol a Peter Mikulíkovci (herec a režisér), herec Filip Tůma, herečky Rebeka Poláková, Andrea Karnasová

Zažil tam prvú úlohu

Juraj Kukura: - Tá škola bola veľmi výnimočná v tom, že sme sa v nej stretli deti z Vydrice, teda z podhradia, a deti z Palisád. Nič lepšieho sa nám nemohlo stať, lebo každý sa od každého niečo naučil. Spája sa mi s ňou zábavný príbeh, ktorý súvisí s mojím povolaním. Jedného dňa - mal som tak 6-7 rokov, tam prišiel režisér Vladislav Pavlovič. Hľadal do komparzu deti, čo mali ležať v zákopoch. Bol to pre mňa ohromný zážitok. V jednej chvíli zavolal režisér:- „Ostrá!“ a vzápätí: „Stop!“ A ukázal na mňa. „Čo sa toľko trasieš?“ spýtal sa. „Veď je nálet,“ odpovedal som. „Ale zato sa nemusíš triasť na celom tele. Von!“ A tak sa skončila moja prvá úloha vo filme.

ZŠ na Odborárskej - 126 rokov

Táto škola začala fungovať 1. januára 1892 v jednom z miestnych domov v Gaštanovom hájiku (dnešná Dimitrovka). Vtedy ju navštevovalo 51 detí. Prvý učiteľ a riaditeľ bol Karol Laubner. Škola sa postupne rozširovala a od roku 1919 boli deti zadeľované do slovenskej, nemeckej a maďarskej triedy, čo zodpovedalo zloženiu zamestnancov továrne i obyvateľov v jej okolí. V roku 1921 bola rozšírená o ďalšie triedy s príspevkom mesta. Priemerný ročný počet žiakov bol 220 až 250. V roku 1924 dynamitová továreň vypovedala zmluvu o starostlivosti o školu s odôvodnením, že školu navštevuje viac detí rodičov, ktorí v továrni nepracujú. Preto školu poštátnili a pôsobila ako Mestská ľudová škola v Dynamitovej továrni - Bratislava. Názov školy sa viackrát menil, starí Bratislavčania ju poznajú aj ako Štátnu ľudovú školu, XVII. národnú školu v Bratislave - Dynamitke, 31. osemročnú strednú školu v Bratislave - Gaštanový hájik, Základnú deväťročnú školu v Bratislave. Dnes je zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu.

Aktuálny počet žiakov: 246 v 13 triedach

Známi absolventi: herečka Tatiana Kulíšková, prvá slovenská víťazka Elite Model Look of the Year Katarína Kintlerová, hlásateľ TA 3 Jozef Dúbravský