Bikesharing konečne dorazil aj do Bratislavy: Za 1 euro sa môžete voziť celé mesiace

Konečne ho spustia! Zaujímavá novinka pre tých, ktorí dávajú prednosť bicyklu pred autom, konečne dorazila aj do hlavného mesta.

Zdieľané bicykle alebo bikesharing chystá magistrát v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft, a. s. Hoci pôvodne mal byť projekt spustený už na začiatku leta, nakoniec sa poriadne oneskoril a dostupný bude od 7. septembra. Nový Čas testoval, ako to bude fungovať.

Unikátna služba, ktorú už dávno využívajú viaceré európske metropoly, bude konečne dostupná aj v Bratislave. „Pri príprave tohto projektu nám veľmi veľa ľudí vyjadrilo podporu. Nevieme síce povedať, či to prijmú všetci, bude to závisieť najmä od toho, ako to bude používateľsky komfortné a ako sa s tým zžije mesto. Ale dôležité je, že cítime veľký dopyt po takejto forme prepravy,“ povedal hovorca Slovnaftu Anton Molnár. Služba by mala postupne poskytnúť 750 verejných bicyklov na 71 dokovacích staniciach v Starom Meste, Novom Meste, Ružinove a Petržalke.

Mesto do projektu vložilo pol milióna eur, Slovnaft pridal ešte 1,5 milióna eur. Bicykel môžu využívať iba starší ako 15 rokov. Detskú sedačku na bicykel neupevníte. Ako uviedla hovorkyňa magistrátu mesta Zuzana Onufer, jazda bicyklom bude dostupná za uvádzaciu cenu 1 euro, ktorá bude slúžiť ako kreditný systém, a to až do marca budúceho roka. „Suma z kreditu sa začne odpočítavať až po prekročení polhodiny. Za každých uzavretých 6 minút sa odráta 12 centov. Ale pokiaľ si človek vypočíta jazdu tak, že odloží bicykel ešte pred uplynutím 30 minút, dá si pauzu a vezme si druhý bicykel, tak v podstate stále jazdí za to 1 euro a kredit sa mu nemíňa,“ dodáva. Treba však počítať s časom potrebným na manipuláciu s bicyklom.

Zaujímavosťou je bezdotyková čítačka kariet, ktorá je súčasťou každého bicykla. Nebudete síce môcť zaplatiť za jazdu obyčajnou kreditkou, ale kartou Dopravného podniku Bratislava, ktorá slúži ako nosič predplatného lístka aj ako elektronická peňaženka.

„Prevádzka bicyklov je zabezpečená tak, že sa dokovacie stanice priebežne dopĺňajú novými bicyklami. Teda nehrozí, že človek príde a dokovacia stanica bude prázdna,“ dodáva Onufer. Bicykel je možné na určitý čas uzamknúť aj mimo dokovacej stanice v prípade, že si používateľ potrebuje urobiť krátku pauzu. Na systém bikesharingu sa vzťahuje aj špeciálna mobilná aplikácia, ktorá uľahčí využívanie služby. „Aplikácia bikesharing však zatiaľ nie je dostupná, mala by nabehnúť počas jesene,“ uzatvára Anton Molnár.

Bicykel

Odľahčený hliníkový rám

Hmotnosť 17 kg

Tri prevodové stupne

Pohodlná sedačka

Praktický košík na nákup alebo pre psíka

Ako to funguje

1. Používateľ sa na stránke slovnaftbike.sk zaregistruje a prihlási. Je dôležité zadať správne údaje vrátane kreditnej alebo debetnej karty.

2. Následne dostane prostredníctvom esemesky PIN kód, ktorý naťuká do vrchnej klávesnice bicykla a potvrdí, čím otvorí zámok.

3. Potom bicykel vyberie, zámok zapne späť a môže jazdiť.

4. Ak používateľ jazdu ukončí, vráti sa k jednej zo 71 dokovacích staníc rozmiestnených po meste a opäť stlačí tlačidlo OK na klávesnici bicykla.

5. Umiestni bicykel do stojana a znova ho uzavrie. Tým je bicykel vrátený.

Niektoré miesta s dokovacímI stanicami

Staré mesto

Pribinova

Dunajská

Radlinského

Dostojevského rad

Mlynské nivy

Ružinov

Ružinovská

Maximiliána Hella

Nové Mesto