Rekordér Kubo robí nosiča v Tatrách vyše 10 rokov: Z toho, čo si naložil na chrbát, vás obleje studený pot!

Patrí mu obrovský obdiv! Vysokohorský nosič je už dnes európskou raritou, zato v Tatrách sa s nimi na chodníku nedá minúť.

Cez leto je ich frekvencia vysoká, lebo tisíckam turistov treba na chaty vyniesť množstvo tovaru. Môžete tu stretnúť nášho najstaršieho nosiča Lacka Chudíka (77) alebo najdlhšie nosiaceho Viktora Beránka (67). Ťažkému remeslu sa venuje aj sympatická Kika (32) či Poliak Kubo (32). Na Rysy vyniesol od júna do augusta viac ako jeden a pol tony materiálu a v jeden deň dokonca rekordných 125 kíl!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Do Tatier prichádzajú nosiť Česi, ba aj Poliaci. Na Chate pod Rysmi v nadmorskej výške 2 255 metrov sme stretli Kuba Kaczmareka (32) z poľskej Poznane. „Tatry mi učarovali pred viac ako desiatim rokmi a rozhodol som sa, že tu ostanem robiť nosiča. S chatárom Viktorom som sa rýchlo dohodol, no okrem nosenia som na chate začal robiť kuchára, čašníka, upratovačku a niekedy aj záchranára. Stal sa zo mňa univerzálny vysokohorský robotník, tak ako každý, kto sa rozhodne pracovať na vysokohorskej chate,“ smeje sa Poliak, ktorý sa už naučil dokonale po slovensky.

„Zmeny na chate sa striedajú po dvoch dňoch. Tí, čo ráno idú na chatu, robia zároveň vynášku, a keď prídu hore, idú rovno do kuchyne a potom za okienko,“ vysvetlil Viktor Beránek (67).

Prekonal aj šéfa

Na chatu v lete denne vyjdú stovky ľudí, ktorí toho vypijú a zjedia naozaj požehnane a všetko treba hore vyniesť na chrbte. Kubove vynášky od júna do augusta mali všetky vyše 100 kíl. Na chrbte vyniesol počas 4,5-kilometrovej trasy viac ako 1,5 tony. Jedna vynáška mala dokonca 125 kg, čím prekonal Beránkov rekord z roku 2003 - 122,5kg. „Prišiel som ráno na Popradské pleso, našiel som zoznam, čo treba zobrať na chatu, naložil som to na krošňu a šiel hore pekne sám. Rekord, nerekord, okamžite som musel ísť pracovať do kuchyne,“ vraví mladík, ktorý na chatu vyniesol aj mrazničku.

„Je to objemná vec, ale na váhu je to menej ako polovica toho, čo štandardne nosím. Vtedy som na chatu kupoval aj chladničku, aj mrazničku v jednom obchodnom reťazci. V reklame sa chválili, že tovar všade donesú a vynesú. Keď som povedal, kde to chcem doniesť, veľmi sa krútili, tak sa toho ujali nosiči z chaty,“ dodal Beránek.

Otvoriť galériu Trasa nosiča. Zdroj: Infografika NČ Kubova vynáška

Popradské pleso: 1 500 m n. m.

Chata pod Rysmi: 2 250 m n. m.

Prevýšenie: 755 m

Dĺžka trasy: 4,5 km

Náklad: 125 kg