Odborári tvrdia, že kľúčový zamestnávateľ na Zemplíne skončí do roku 2023: Yazaki prepúšťa, ľudia sú s nervami v koncoch

Všetkých 1 600 zamestnancov v ohrození. Michalovský závod Yazaki Wiring Technologies Slovakia v poslednom čase postupne znižuje počet pracovníkov.

V továrni na káblové zväzky, ktorá v metropole Zemplína funguje 10 rokov, už pracuje menej ako polovica z pôvodného stavu ľudí. O situáciu vo firme Yazaki sa zaujíma aj vedenie mesta. Odborári majú informáciu, že továreň má byť v prevádzke len do roku 2022 alebo 2023.

Zamestnanci chodia každý deň do práce so strachom. „Je tam ticho pred búrkou, malo by sa zase prepúšťať pred koncom roka. Ľudia sú psychicky vyčerpaní, každý toho má dosť. Už tretí rok vedenie dáva najavo - keď sa vám nepáči, choďte! Fungujú len štyri linky namiesto ôsmich,“ hovorí bývalý zamestnanec, ktorého rodinní príslušní ešte stále pracujú vo firme. „Pracovný pomer so mnou ukončili dohodou po vyše 5 rokoch. Nemal som na výber, aj mi to dali najavo. Podpísal som. Keď sa prepúšťa dohodou, tak to nie je hlásené na úrade práce...“ pokračuje. Úrad práce skutočne nemá z Yazaki nahlásené hromadné prepúšťanie. Informácie o rušení závodu sa však dostali k vedeniu mesta.

Primátor Viliam Záhorčák sa preto stretol s konateľom michalovského závodu Yazaki Dieterom Hartwichom. „Firma plánuje zotrvať v našom meste aj v ďalších rokoch, na ktoré už má zabezpečené zmluvné dohody na odber svojich výrobkov. Naopak, problémom pre túto spoločnosť sú ťažkosti so zamestnancami, ktorých má stále nedostatok,“ uviedla hovorkyňa michalovskej radnice Iveta Palečková.

Odborári však vedia len o niekoľkoročnej budúcnosti firmy.vyjadril sa odborár Ľuboslav Kračanský.

Firma napriek tomu stále hľadá zamestnancov, ale dôvodom je podľa odborára vysoká fluktuácia. Ponúkajú hrubý nástupný plat od 480 do 580 eur. „Jeden závod už skončil v Česku. Budú sa zrejme snažiť presunúť výrobu inde na východ, kde je ešte lacnejšie,“ dodal odborár. V michalovskej továrni kedysi robilo až 3 500 ľudí, dnes je to len okolo 1 600.