Mama najprv myslela, že dcérka má len štípanec: Pohľad na jej ruku vydesil aj zdravotné sestričky

Malá Bella Anderson (7) z britského Essexu prespala u kamarátky.

Po návrate domov si mama Jaime (41) všimla na jej rúčke podozrivý štípanec. ,,Keď dieťa niečo štipne, nejako sa to prejaví. Tak som si povedala, že počkám, ako sa to vyvinie,“ cituje ju Daily Mail. Jaime miesto na dcérinej ruke sledovala a spravila dobre. ,,Bolo to len horšie a horšie, tak som ju vzala do nemocnice.“

Lenže sestrička podcenila vážnosť situácie a mamu s Bellou poslala domov. Jaime hľadala pomoc pre dcéru v zdravotníckom zariadení ešte raz, no opäť neúspešne. Ranka na ruke dievčatka sa zhoršovala a začal z nej vytekať hnis. ,,Koža vyzerala, akoby ju niečo vyžieralo. Diera v nej sa zväčšovala,“ hovorí. Až na tretí pokus sa Belle dostalo pomoci. ,,Poslali nás do nemocnice v Broomfielde, kde chirurg hneď rozoznal, že ju kusol pavúk falošná vdova. Aj jeho kedysi uhryzol a bol na tom zle, v minulosti tiež ošetroval dievčatko s takým zranením,“ povedala mama.

Rana na ruke Belly vyzerala už tak zle, že aj zdravotné sestričky ostali šokované.zhrozila sa Jaime. Bella však napriek tomu nemala žiadne bolesti. Po diagnóze sa predpokladalo, že jej budú musieť napadnuté tkanivo operačne odstrániť,,,Chirurg povedal, že falošné vdovy k nám prišli v banánoch z Kanárskych ostrovov,“ hovorí Jaime, ktorá prípad svojej dcérky zverejnila, aby varovala ostatných rodičov.