Bratislavčania sa sťažujú na zápchy, no aj tak sadajú za volant: Prečo ideme radšej autom a nie MHD

Zmení sa to niekedy? Hoci sa sťažujeme na zápchy, deväť z desiatich áut je obsadených jediným človekom. Nový Čas zisťoval, prečo radšej pretrpíme zápchy v aute, než by sme sadli do prostriedkov mestskej hromadnej dopravy.

Podľa prieskumu agentúry Focus MHD v hlavnom meste využíva pravidelne 41 % cestujúcich a vôbec ňou nejazdí až 10 %. „Je to predovšetkým vyššia komfortnosť,“ povedal sociológ Martin Slosiarik a dodal: „Môže za to aj nedostatočná kvalita a prepojenie spojov. Časť ľudí jazdí do práce autom, aj keď ho počas dňa skutočne nepotrebuje. Veľa ľudí v rannej špičke rozváža cestou do práce deti do školy,“ objasnil sociológ.

Najviac ľudí však otravuje pri cestovaní MHD nedostatočný počet zastávok a to, že sa nachádzajú príliš ďaleko od ich domu, a svoju rolu zohráva aj nevyhovujúci grafikon. „Zdá sa mi, že ho robili ľudia, ktorí v živote nesedeli v autobuse alebo v električke,“ hnevá sa Bratislavčan Peter (40). Rozčuľujú ho aj zmeny liniek, ktoré sú takmer vždy k horšiemu. Cena lístkov mu neprekáža. „Samozrejme, záleží na tom, kam cestujem. No pri tom, ako sa jazdí v Bratislave, systémom brzda - plyn, by som určite za benzín minul viac,“ dodáva.

Rastislav Cenký z Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo na margo situácie uviedol, že za preplnené cesty v hlavnom meste môže aj stúpajúca životná úroveň, keďže veľa rodín má viac než jedno auto. Problémom je aj zlá parkovacia politika. „Umožňuje bezplatné parkovanie na plochách, ktoré by v zdravej spoločnosti mali slúžiť iným účelom, ako napríklad trávniky. Pri spoplatnení parkovania by sme mohli dosiahnuť v krátkom čase zníženie áut na cestách a naplnenie MHD. Prázdnejšie cesty budú zároveň efektívnejšie slúžiť tej skupine obyvateľov, ktorí osobné auto naozaj potrebujú,“ uzavrel.

Čo hrá proti MHD

Ján Bazovský, dopravný analytik

1. Operatívnosť: Vodič auta môže pred blížiacou sa kolónou zmeniť smer jazdy.

2. Individuálnosť: Málokto dnes jazdí iba z práce domov, väčšina sa cestou zastaví na nákupe či pre deti v škole.

3. Spoľahlivosť: Cestujúci nemajú žiadnu záruku, že sa z jedného bodu do druhého dostanú za čas uvedený v grafikone.

Aký dopravný prostriedok využívate?

Andrea (33), materská dovolenka

Otvoriť galériu Andrea (33), materská dovolenka Zdroj: jac

- Manžel pracuje vo Volkswagene, z Ružinova je to autom 20 minút, no MHD hodina a v špičke aj dvakrát toľko. Keď idem s malým na nákup, idem MHD, ale pre pracujúceho človeka je to veľká strata času. Môže za to nedostatočná kvalita a prepojenie spojov

Jozef (64), dôchodca

Otvoriť galériu Jozef (64), dôchodca Zdroj: jac

- Auto nemám, nekúpil som si, takže pravidelne využívam na cestovanie v Bratislave miestnu hromadnú dopravu. No keďže podľa mňa je väčšina ľudí pohodlná, tak radšej jazdí denne autom.