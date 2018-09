Česká tenistka obvinila Ukrajinku: Bolo to divadlo, iba to hrala!

Obrovské horúčavy a dusno. To je najväčší problém tohtoročného grandslamu US Open. Mnohým je nevoľno, mnohí svoje zápasy vzdali.

Podobne tomu bolo aj v osemfinálovom zápase žien medzi Češkou Markétou Vondroušovou a Ukrajinkou Lesiou Curenkovou. Obom tenistkám bolo v horúčave nevoľno, ale to, čo predviedla ukrajinská hráčka, bolo podľa Vondroušovej divadlo. "Bolo to divadlo, iba to hrala," povedala Češka.

Ukrajinka medzi výmenami sotva chodila, nechala sa viackrát ošetriť, počas hry však pôsobila na kurte úplne v poriadku. A tak niet divu, že Češka o svojej súperke po zápase prehlásila, že hrala divadlo.

Takéto obvinenia sa Ukrajinky dotklo. "Neviem, ako mohla povedať, že som hrala normálne," hnevala sa po zápase na tlačovej konferencii Curenková. "V prvom sete som hrala hrozne, robila som veľa chýb, bolo mi zle, mala som kvôli teplu závraty," obhajovala sa.

"Vôbec by ma v tej chvíli nenapadlo, že by som mohla stretnutie vyhrať. Musím povedať, že som sa ešte nikdy takto necítila, bolo to pre mňa niečo nové," tvrdila s tým, že ju nakopli lepšiace sa podmienky. "Keď som videla, že kurt postupne zahaľuje tieň, povedala som si, že to ešte skúsim. Rozhodla som sa, že budem ešte bojovať."

"Postupne som sa cítila lepšie a lepšie a vrátila sa do hry," pochvaľovala si, že po prvom prehratom sete duel dokázala otočiť a postúpila do štvrťfinále.

Výsledky:

ženy - dvojhra - osemfinále:

Lesia Curenková (Ukr.) - Markéta Vondroušová (ČR) 6:7 (3), 7:5, 6:2, Carla Suarezová Navarrová (30-Šp.) - Maria Šarapovová (22-Rus.) 6:4, 6:3.

muži - dvojhra - osemfinále:

Novak Djokovič (6-Srb.) - Joao Sousa (Portug.) 6:3, 6:4, 6:3, Kei Nišikori (21-Jap.) - Philipp Kohlschreiber (Nem.) 6:3, 6:2, 7:5, Marin Čilič (7-Chor.) - David Goffin (10-Belg.) 7:6 (6), 6:2, 6:4, John Millman (Austr.) - Roger Federer (2-Švaj.) 3:6, 7:5, 7:6 (7), 7:6 (3).