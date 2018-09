Búrky neprestávajú zúriť: V týchto dvoch krajoch prídu v plnej sile, hrozia povodne

Búrkové výstrahy majú pokračovanie.

Zvýšené výstrahy pred búrkami vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre západnú časť Košického a Prešovského kraja, pričom v okrese Košice-okolie platí do 21.30 h výstraha pred búrkami najvyššieho 3. stupňa.

"Silné búrky s krúpami môžu sprevádzať prívalové zrážky s úhrnmi 50 - 90 mm a nárazy vetra s rýchlosťou 90 - 125 km/h," upozorňujú meteorológovia na webe SHMÚ. Nevylučujú ani povodňové stavy, pre oblasť preto vydali do 23.00 h hydrologickú výstrahu 2. stupňa.

Slovensko opäť zasiahli búrky: V dvoch okresoch zosilneli, hrozia povodne

Výstraha pred prívalovými povodňami platí do 23.00 h aj v okrese Poprad, Spišská Nová Ves a Gelnica, do 22.00 h v okrese Liptovský Mikuláš a do 21.30 h v okrese Rožňava.