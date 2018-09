Nechutný prípad z Česka: V Prahe vybuchol kanál, fekálie rozmetalo do okolia

Prepadnutý kanál uprostred cesty skomplikoval v pondelok premávku na frekventovanej Európskej ulici v českej metropole Praha.

Podľa svedka poklop kanála vyletel do vzduchu a výbuch do okolia rozmetal fekálie. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Bolo počuť veľkú ranu a poklop vyletel do vzduchu. Bolo obrovské šťastie, že autá v tej chvíli stáli na červenú, inak by to nejaké trafilo," uviedol pre Novinky svedok udalosti. Podľa informácií z miesta udalosti sú v okolí 20 metrov rozosiate fekálie a toaletné papiere ležiace na ceste.

"Kanál nejakým tlakom vyletel z cesty a vozovka v okolí sa prepadla. Čo haváriu spôsobilo, nevieme. Naši pracovníci sú na mieste a s mestskou políciou regulujú dopravu," uviedol hovorca Pražských vodovodov a kanalizácie Tomáš Mrázek.

Autá mohli jazdiť len v jednom pruhu. Česká polícia na Twitteri medzičasom uviedla, že nečistoty boli odpratané a premávka obnovená.