Žena dostala výpoveď cez SMS-ku a to nie je to najhoršie: Dôvod, ktorý vytočí každú ženu

Kameisha Denton z amerického Washingtonu sa o ukončení pracovného pomeru dozvedela naozaj netradičnou formou.

Pracovala v miestnom reťazci rýchleho občerstvenia Jersey Mike´s, kde robia sendviče. Zrazu si však všimla, že jej meno chýba v rozpise služieb na najbližšie mesiace. Kameisha preto napísala šéfovi SMS, aby zistila, čo sa deje. Odpoveď ju šokovala. ,,Zdravím, je mi ľúto, že vás musím informovať, že v Jersey Mike´s už pre vás nebude možné pracovať. Nie je pre nás dobré zamestnávať niekoho, kto aj tak o niekoľko mesiacov odíde na materskú dovolenku. Počas pracovného pohovoru ste ma o tom neinformovali. Veľa šťastia,“ stálo v textovej správe. Výpoveď teda Kameisha dostala, pretože čaká dieťa a jej nadriadený to zistil.

Nešťastná žena print screen správy od šéfa zdieľala na Facebooku. ,,Bežne osobné veci nezdieľam, ale je toto povolené?“ Jej príspevok odvtedy zdieľalo cez tisíc ľudí, ktorý sú pre to, čo sa stalo nastávajúcej mamičke, nahnevaní. ,,Je to nelegálne. Mala by si sa so spoločnosťou súdiť,“ píše jeden a ďalší sa pridáva:Ženy totiž nie sú povinné na pohovore informovať potenciálneho zamestnávateľa, či náhodou nie sú tehotné.