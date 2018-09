Dievčatko si v obchode skúšalo topánky, jeho mama však spravila obrovskú chybu: Boj o život!

Štvrorročné dievčatko bojovalo v nemocnici o život, po tom ako sa jej do tela dostala zákerná sepsa. Nakazila sa pri obyčajnom skúšaní topánok, no jej mama spravila obrovskú chybu.

Sienna Rasul bola s mamou v obchode, aby si kúpila nové topánky. Skúšala si rôzne druhy aj veľkosti, aj keď bola naboso. Na druhý deň sa jej zdravotný stav náhle zhoršil. Lekári jej diagnostikovali sepsu a veria, že sa nakazila práve pri skúšaní topánok. Smrteľná baktéria sa do tela môže dostať cez otvorenú ranu na tele.

Sienna strávila na infúziách v nemocnici päť dní. Mama Jodie Thomas (26) sa o ňu tak bála, že sa od dcéry celú dobu ani nepohla. "Bola som šokovaná, keď doktor povedal, že to má zo skúšania topánok," cituje ženu z anglického Aberfan portál The Sun.

Dievčatko malo vysoké teploty a doktori sa obávali, že bude musieť ísť na operáciu. Ak by sa im nepodarilo dostať z tela hnis, ktorý sa v rane tvoril, mohla sa sepsa šíriť do tela a mať fatálne následky. Siennu už prepustili z nemocnice, no jej stav aj naďalej monitorujú.

Jodie naliehavo vyzýva rodičov, aby nespravili rovnakú chybu ako ona. "Deti by mali mať vždy ponožky. Nikdy neviete, kto si topánky skúšal pred vami," upozornila.