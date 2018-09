Kráska poriadne rozhnevala svojich fanúšikov: Za fotografiu s raňajkami v posteli jej želajú smrť!

Ľudia začali so skutočne silnými komentármi útočiť na blogerku po tom, čo na internet zavesila svoju fotku "po zobudení".

24-ročná Scarlett London bola vysmiata na sociálnej sieti za faloš, ktorú prezentuje na svojich fotografiách. Po zverejnení fotky, kde sedí na posteli s dokonalým stylingom v obklopení balónov, palaciniek a jahôd, ľudia spustili vlnu kritiky. Mierne komentáre sa však zmenili na tvrdé slová, v ktorých jej niektorí priali smrť.

Mnohým sa nepáčilo, že na Instagram pridáva nereálny obraz, ktorý je v bežnom živote nedosiahnuteľný. Jej fotky označujú za pretvárku a faloš. Ďalšia skupina sa smeje z jej palaciniek, ktoré sú podľa nich v skutočnosti zabalené a kupované tortily. "Najlepšie rána začínajú s úsmevom a pozitívnymi myšlienkami," napísala kráska pod fotografiu, za ktorú ju začali nenávidieť ľudia po celom svete.

"Všetko na fotke je na smiech. Od tortíl až po umelé naaranžovanie produktov," znel jeden z komentárov. Veľa užívateľov ju odsúdilo za to, že podáva falošné dojmy o živote a mladí ľudia sú potom sklamaní a trpia depresiami, pretože nedokážu dosiahnuť to, čo je na vyretušovaných a nastylovaných fotografiách na Instagrame, píše sa na portáli Mirror.

Scarlett následne napísala, že dostáva stovky nenávistných komentárov, v ktorých jej prajú smrť. "Ľudia by ma mali najprv spoznať, až potom súdiť," povedala. Tiež si nemyslí, že by dievčatám podsúvala nereálnu predstavu o živote. I keď sú jej fotografie príliš ružové a dokonalé, nikdy netvrdila, že presne takto je to i v bežnom živote. "Mrzí ma, že moja fotografia bola označená za nevhodnú," dodala.