Rozlúčka slovenskej hokejovej legendy: Tá pamätná veta je nezabudnuteľná!

Obrovský potlesk a veľké uznanie sa v sobotu podvečer dostalo útočníkovi Richardovi Šechnému (46), ktorý definitívne zavesil korčule na klinec.

Urobil tak v Michalovciach, kde divákom pripravil autogramiádu a aj rozlúčkový zápas. Na akcii nechýbali viaceré hviezdy zo zlatej majstrovskej generácie. A všetci sa svorne zhodli, že Rišo naozaj „dobre zrobil“, keď si vybral práve hokej! Všetko sa to začalo veľkou autogramiádou, na ktorej sa Richard Šechný upísal skoro až k smrti... „Už vlani som hovoril, že je to moja posledná sezóna. No sľúbil som, že ešte čo-to odohrám ako hrajúci tréner, aby sa nám s Humenným podarilo postúpiť do prvej ligy,“ vyjadril sa na úvod Rišo. Na otázku čo ďalej, odvetil: „Zatiaľ ostávam v Michalovciach ako asistent trénera pri áčku a potom uvidíme.“ Svoj hokejový život by vraj nemenil. „Ja som spokojný, dalo sa v kariére dosiahnuť aj viac, no nesťažujem sa,“ pokračoval štvornásobný slovenský šampión.

Bitkárom nebol

Na najkrajší gól si po rozlúčkovom súboji medzi Michalovcami a Šechného výberom hviezd (12:11) nespomenul, pretože ich podľa neho bolo neúrekom! A čo nejaká bitka? „Ja som sa nebil a ani som nič neutŕžil. Asi som ,dobre zrobil‘, čo už,“ zasmial sa Šechný. Vedľa neho podpisoval kartičky fanúšikom generálny manažér národného tímu Miroslav Šatan, ktorý na adresu kolegu skladal poklony: „Rišo mal na ľade vždy prehľad, vzbudzoval rešpekt u spoluhráčov i protivníka. A tá pamätná veta, že ,dobre zrobil‘, je v jeho podaní nezabudnuteľná!“

Bol zábavný

K pochvale sa pridal aj ďalší bývalý skvelý útočník Ján Pardavý: „Vždy bol veľmi nepríjemný súper, lebo vždy bol lídrom tímu. Či už v Košiciach, alebo aj vo Zvolene. Dokázal rozhodovať zápasy a pokiaľ som ho zažil v reprezentácii, bol to jeden z najpohodovejších hráčov, ktorý zabavil kabínu. Hovoril jednoduché veci, ale spôsob, ktorý zvolil, bol vždy zábavný. Nemal síce toľko rýchlosti, ale zato prehľad a z krídel urobil kvalitných hokejistov. Naozaj ,dobre zrobil‘, že sa dal na hokej!“

Na rozlúčku si Šechný pozval aj nehokejistu, bývalého skvelého hádzanárskeho brankára Richarda Štochla: „Poznáme sa dlhé roky, cením si jeho úspechy. Veľa urobil pre slovenský hokej a jeho poznámky sú tiež nezabudnuteľné!“

Richard Šechný

Narodený: 19. októbra 1971 v Prešove

Post: center

Kluby: Košice, Michalovce, Zvolen, Nižnekamsk, Nowy Targ, Kežmarok, Poprad, Banská Bystrica, Bozen 84, Prešov, Detva, Humenné

Najväčšie úspechy: majster Slovenska s Košicami (1995, 1996 a 1999), so Zvolenom (2001), účastník ZOH 2002 v Salt Lake City a MS 1999