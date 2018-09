Nahradí Trumpa ďalšia kontroverzná osobnosť? Za prezidenta USA chce kandidovať známy raper!

Kanye West preukázal skutočný záujem byť prezidentom Spojených štátov.

Podľa Metro tak chce urobiť v roku 2024, čo sa odvrátilo od jeho pôvodného plánu, kedy chcel kandidovať v roku 2020. V rozhovore s DJ-om Pharrisom z Power 92 Chicago v súvislosti s kandidovaním na prezidenta povedal: "Ak sa rozhodnem to urobiť, tak sa to stane. Ja nič neskúšam." Potom ešte dodal: "Áno, stopercentne sa to stane... v roku 2024."

Kanye nemá problém s Donaldom Trumpom, dokonca sa podľa neho stará o černošskú komunitu a o to, ako sa cítia. "Určite však vie, že nemôže byť najlepším prezidentom bez podpory čiernej komunity."

Kanye sa chce ako prezident zamerať "na medicínu a na prachy". Hip-hopová hviezda, ktorá má za manželku Kim Kardashian je známy tým, že má kontroverzné názory, nemá príliš veľa skúseností s politikou a na sociálnych sieťach sa prejavuje veľmi horlivo. Okrem toho, vedeli by ste si predstaviť Kim Kardashian ako prvá dámu?