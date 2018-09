Kto nechce prijať utečencov, musí prevziať zodpovednosť na inom mieste: V spoločnosti je rozšírená pohodlnosť

Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas chce v Európskej únii presadiť to, aby jej členské štáty nemuseli v oblasti zahraničnej politiky naďalej rozhodovať jednohlasne.

Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA. "Je veľmi dôležité, aby sme určité zahraničnopolitické rozhodnutia v budúcnosti už nemuseli robiť jednomyseľne. Väčšinové rozhodnutia nás chránia pred tým, že iným mocnostiam stačí kúpiť si len jednu členskú krajinu, aby bolo všetko zablokované," povedal Maas pre nedeľňajšie vydanie novín Bild am Sonntag. Vyslovil sa za to, aby bola takáto reforma iniciovaná po budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu.

Šéf nemeckej diplomacie však odmietol to, aby boli jednotlivé štáty väčšinovým rozhodnutím donútené prijímať utečencov. "To by nebolo rozumné. Nemali by sme pripustiť, aby bola otázka migrácie naďalej príčinou rozporov." Politik Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) namiesto toho navrhuje: "Kto nechce prijať žiadnych utečencov, ten musí prevziať zodpovednosť na inom mieste. Napríklad pri boji proti príčinám úteku v Afrike."

Minister okrem toho vyzval nemeckých občanov na väčšiu angažovanosť v boji proti rasizmu a pri obrane demokracie. "V našej spoločnosti sa, žiaľ, rozšírila pohodlnosť, ktorú musíme prekonať," uviedol pre Bild am Sonntag. "Musíme sa aj zdvihnúť z pohovky a otvoriť ústa. Roky bdelej kómy v (spoločenskej) debate sa musia skončiť," vyhlásil.

Maas (51) dodal, že jeho generácia dostala slobodu, právny štát a demokraciu fakticky darom. "Nemuseli sme si to vybojovať, vnímame to sčasti ako príliš samozrejmé," podčiarkol. V súvislosti s udalosťami z mesta Chemnitz z uplynulého týždňa, na ktoré sa ministra podľa jeho slov európski kolegovia "veľmi často" pýtajú, doplnil, že pokiaľ ide o nepriateľstvo voči cudzincom, pravicový extrémizmus a rasizmus, Nemecko je právom sledované mimoriadne kriticky.