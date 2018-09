Fantastická Cibulková to dokázala: Na US Open poslala domov wimbledonskú šampiónku a je v osemfinále

Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa prebojovala už do osemfinále dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open.

V treťom kole ako nasadená dvadsaťdeviatka po výbornom výkone vyradila turnajovú štvorku a newyorskú šampiónku z roku 2016 Nemku Angelique Kerberovú 3:6, 6:3,. 6:3.

V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi v pondelok proti štrnástej nasadenej vlaňajšej finalistke domácej Američanke Madison Keysovej, s ktorou má negatívnu bilanciu 0:4. V prípade víťazstva na US Open vyrovná svoje doterajšie maximum z roku 2010.

Zverenke trénera Mateja Liptáka sa v uplynulých rokoch na US Open nedarilo podľa predstáv. Vlani odohrala v 2. kole výborný zápas proti domácej Sloane Stephensovej, no s neskoršou víťazkou napokon prehrala po trojsetovej bitke. "Na US Open som sa dlho trápila, po siedmich rokoch som to konečne prelomila. Triumf nad Angie Kerberovou, bývalou svetovou jednotkou, chutí naozaj sladko. Ďakujem všetkým fanúšikom za podporu, boli ste skvelí. Dôležité bolo, že po prehratom prvom sete som si zachovala chladnú hlavu a začala som hrať svoj nátlakový tenis," povedala v prvom pozápasovom interview Cibulková, ktorá má na US Open už istú prémiu 266.000 dolárov pred zdanením a 240 bodov do svetového rebríčka WTA.

ženy - dvojhra - 3. kolo:

Dominika CIBULKOVÁ (29-SR) - Angeliwue Kerberová (4-Nem.) 3:6, 6:3, 6:3

Úvod sobotňajšieho zápasu vyšiel lepšie Kerberovej, ktorá vďaka rýchlemu brejku išla do vedenia 3:1. Cibulková následne síce vyrovnala na 3:3, no ďalšie tri gemy sa stali korisťou tohtoročnej wimbledonskej šampiónky, ktorá robila minimum nevynútených chýb a výborne jej fungoval bekhend po čiare. V druhom dejstve Cibulková pridala na agresivite, zlepšila returny a po dvoch brejkoch si vybudovala náskok 3:0. Kerberová síce vzápätí znížila na 2:3, no záver setu bol v réžii Cibulkovej, ktorá lietala po kurte a zahrala množstvo winnerov z náročných pozícií. V rozhodujúcom dejstve Slovenka pokračovala v nátlakovej hre, za stavu 3:2 opäť prelomila podanie Kerberovej a zápas už dotiahla do úspešného konca. Za stavu 5:3 premenila pri vlastnom servise hneď prvý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu s Kerberovou na 6:7. Cibulková zahrala 40 víťazných úderov, čo bol základ úspechu.